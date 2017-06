Le premier ministre Justin Trudeau accueillera Daw Aung San Suu Kyi, conseillère d'État du Myanmar, au Canada







OTTAWA, le 2 juin 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Son Excellence Daw Aung San Suu Kyi, conseillère d'État de la République de l'Union du Myanmar, effectuera une visite au Canada du 5 au 9 juin 2017.

Le premier ministre Justin Trudeau rencontrera Daw Aung San Suu Kyi le 7 juin afin de s'entretenir sur le fédéralisme et les réformes démocratiques au Myanmar. Ils discuteront aussi de la paix et de la sécurité dans la région, ainsi que de l'importance de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de la personne. Pendant son passage au Canada, Daw Aung San Suu Kyi rencontrera également le gouverneur général, Son Excellence David Johnston.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer la visite prochaine de Daw Aung San Suu Kyi au Canada. Notre pays joue un rôle important dans la promotion de la démocratie, de la règle de droit et de la paix nationale au Myanmar. Nous continuerons de promouvoir l'adoption d'autres réformes au Myanmar, notamment celles qui appuient les minorités ethniques et religieuses, les femmes et les jeunes. »

--Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants



Daw Aung San Suu Kyi a passé plus de 15 ans en détention, soit de 1989 à 2010, en raison de son activisme politique depuis 1962 en opposition à l'emprise militaire sur le Myanmar .

a passé plus de 15 ans en détention, soit de 1989 à 2010, en raison de son activisme politique depuis 1962 en opposition à l'emprise militaire sur le . En novembre 2015, Daw Aung San Suu Kyi a été démocratiquement élue à titre de conseillère d'État de la République de l'Union du Myanmar , et elle dirige actuellement les réformes et le processus de paix qui se déroulent dans son pays.

, et elle dirige actuellement les réformes et le processus de paix qui se déroulent dans son pays. Daw Aung San Suu Kyi a reçu le prix Nobel de la Paix en 1991 pour sa lutte pacifique en faveur de la démocratie et des droits de la personne.

a reçu le prix Nobel de la Paix en 1991 pour sa lutte pacifique en faveur de la démocratie et des droits de la personne. Elle a également reçu de nombreuses autres reconnaissances internationales, dont le prix Sakharov du Parlement européen et la médaille présidentielle de la Liberté de la part des États-Unis.

Daw Aung San Suu Kyi compte parmi l'une des six personnes seulement à avoir reçu la citoyenneté canadienne honoraire. Les autres sont Raoul Wallenberg , Nelson Mandela , le 14e dalaï-lama, l'Aga Khan et Malala Yousafzai .

