Seaga élargit avec intelligence le contrôle intelligent des stocks







Le Guardian d'IIC agrandit la famille IIC de Seaga

FREEPORT, Illinois, 2 juin 2017 /CNW/ - Seaga, l'un des principaux fournisseurs de distributeurs automatiques au monde et ingénieur à l'origine de certaines des technologies de vente et accessoires incontournables, n'est pas étrangère à l'innovation avant-gardiste. Forte de son expérience d'innovation, acquise depuis trente ans, et de sa position dominante sur le marché, Seaga sait mieux que quiconque que les entreprises intelligentes investissent dans les technologies intelligentes prometteuses sur le plan économique. Armée de cet esprit, et soucieuse d'y contribuer, Seaga s'est mise à s'attaquer aux problèmes les plus anciens dans le monde de la fabrication, à savoir les sorties de trésorerie inutiles en raison des fuites de stocks et des temps d'arrêt indus causés par le manque d'outils et la non-disponibilité des équipements nécessaires pour démarrer ou achever les travaux.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/518079/Seaga_IIC_Guardian.jpg

Le franc succès qu'a connu le système IIC a fait également reconnaître à Seaga le besoin d'étendre les capacités du système afin accroître la sécurité et la flexibilité du produit et de permettre la vente d'articles de grande taille. C'est donc dans cet objectif qu'IIC, une division de Seaga, a mis au point le complément idéal de son système IIC populaire, le llC Guardian.

Équipé d'un éclairage DEL et disposant de 24 compartiments réglables sécurisés, le Guardian est un ajout parfait à la famille IIC. Avec ses fonctions de contrôle entrée/sortie et son progiciel robuste en nuage entièrement intégré aux fonctions de rapport, le Guardian offre une comptabilité claire et définitive de l'utilisation des fournitures, ce qui permet d'établir des prévisions précises et de réduire les niveaux des stocks de 50 pour cent ou plus. De plus, le système IIC permet aux entreprises de stocker ce dont elles ont besoin, lorsqu'elles en ont besoin, et de savoir qui a quoi, quand et où.

« Nous avons constaté que, lorsque les entreprises investissent dans notre système IIC, elles ne cherchent pas seulement des moyens d'économiser de l'argent ou d'améliorer leurs résultats. Elles recherchent aussi des solutions de prochaine génération et des possibilités porteuses de gains d'efficience et de productivité grâce à la disponibilité constante de matériel. Elles veulent un système d'avenir, doté du genre de technologie intelligente révolutionnaire qui a fait la réputation de Seaga », a expliqué Steven V. Chesney, chef de la direction de Seaga Manufacturing Inc.

Étant l'un des rares distributeurs du monde à offrir diverses possibilités de reconfiguration sur le terrain, s'adaptant ainsi aux besoins spécifiques, le Guardian d'IIC, une première dans l'industrie, est vraiment la solution de distribution automatique intelligente pour équipements industriels, EPI (équipement de protection individuelle), fournitures d'entretien, de réparation et d'exploitation, le contrôle des fournitures de bureau et d'informatique, et bien plus encore.

À l'heure où les entreprises du monde entier tentent de réduire les coûts, elles peuvent se rassurer sachant que le Guardian d'IIC est à pied d'oeuvre pour équilibrer les résultats, tenir les employés responsables de l'utilisation des fournitures et réduire les dépenses en milieu de travail.

Depuis sa création en 1987, IIC, une division de Seaga, chef de file mondial des systèmes de distribution automatique, est à l'avant-garde dans le domaine, à savoir l'innovation, la conception et la fabrication d'équipement de vente de premier qualité, de même que des refroidisseurs VISI, des changeurs de monnaie, des distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides en usage dans de nombreux secteurs.

Seaga a son siège social à Freeport, dans l'Illinois, aux États-Unis, non loin de ses installations de fabrication et d'entrepôt ultra modernes.

Pour tout complément d'informations, appelez Seaga Manufacturing Inc. au (815) -801-1114, écrivez-nous à l'adresse sales@seaga.com ou consultez notre site à l'adresse seaga.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/518081/Seaga_Logo.jpg

SOURCE Seaga Manufacturing Inc.

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 11:48 et diffusé par :