L'OSM sur scène dans le secteur de la mairie de Pierrefonds-Roxboro le 29 juin - L'OSM et la Ville de Montréal annoncent un concert surprise pour les sinistrés des récentes inondations

MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - L'Orchestre symphonique de Montréal souhaite donner un moment de répit à tous les sinistrés des récentes inondations de la Ville de Montréal. C'est en voyant l'état des lieux de certains arrondissements de Montréal, au début du mois de mai dernier, que le directeur musical de l'OSM, Kent Nagano, a eu envie de faire quelque chose pour les Montréalais.

«En temps de crise comme celui-ci, amis et voisins sentent le besoin de contribuer par tous les moyens possible. C'est souvent lors de situations difficiles que les communautés unissent leurs efforts de façon unique et inspirante. En tant que musiciens, nous ne pouvons reconstruire des maisons mais nous espérons que ce petit geste de solidarité et d'amitié envers les Montréalais pourra contribuer à l'esprit de coopération suite aux inondations de ce printemps », déclarait le Maestro cette semaine.

Ce concert, qui s'ajoute à la programmation estivale de l'Orchestre, sera présenté gratuitement dans le secteur de la mairie, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, l'un des plus touchés par les inondations survenues plus tôt en mai. Il s'adresse cependant à tous les Montréalais touchés par cette crue printanière historique. Kent Nagano dirigera les musiciens solidaires et mobilisés pour la cause.

L'Orchestre collabore avec la Ville de Montréal afin d'offrir ce concert accessible et gratuit à toute la population et le Maire a salué l'initiative, tout en assurant la mise en place du projet.

« Nous sommes heureux de participer à cette initiative de Kent Nagano et de l'OSM. Ce petit geste démontre toute la solidarité des Montréalais les uns envers les autres et me rend plus que jamais fier de notre métropole », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

L'Orchestre avait déjà décidé d'amasser des fonds pour les victimes des récentes inondations lors des derniers concerts de la saison, et le public s'est montré généreux et empathique. Ces fonds seront remis à la Croix Rouge Québec.

Le concert pour les sinistrés des récentes inondations de la Ville de Montréal aura lieu le 29 juin prochain à 19 h 30 dans le secteur de la mairie de Pierrefonds-Roxboro qui se trouve au 13 665 boul de Pierrefonds, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Le programme de la soirée est disponible sur osm.ca.

Rappelons que plus de 430 résidences ont été inondées suite à la crue printanière dans les villes et arrondissements suivants : Ahuntsic-Cartierville; L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève; Pierrefonds-Roxboro; Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville.

