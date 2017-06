Mai se termine sur un record historique des ventes mensuelles pour Honda Canada Inc.







MARKHAM, ON, le 1er juin 2017 /CNW/ - Pour un deuxième mois consécutif, la gamme de camions légers de Honda permet aux chiffres de vente de fracasser les records pour un autre mois. Les ventes combinées de 20 975 unités des divisions Honda et Acura de Honda Canada Inc. du mois de mai représentent une hausse de 12 % par rapport aux ventes de l'an dernier, établissant un record historique des ventes mensuelles pour l'entreprise. La division automobile de Honda a vendu plus 19 000 unités en un seul mois pour la première fois de son histoire, enregistrant un nouveau record mensuel pour la vente de 19 175 unités, soit un bond de 12 % par rapport à l'an dernier. La division Acura a déclaré des ventes de 1 800 unités pour le mois de mai, soit une hausse de 15 % par rapport à l'an dernier.

« La gamme de camions légers de Honda poursuit sa lancée alors que les ventes du HR-V, du CR-V, du Pilot et du Ridgeline connaissent des mois record. Ce mois de mai marque la première fois dans l'histoire de la marque que Honda vend plus de 19 000 unités en un seul mois », a déclaré Jean-Marc Leclerc, vice-président principal, Ventes et Commercialisation, Honda Canada Inc.

« Mai a été un mois pivot solide pour la division Acura, ses VUS et sa berline de luxe ILX connaissant de bons résultats. Aujourd'hui a lieu le lancement officiel de la berline performante de luxe TLX 2018 chez les concessionnaires canadiens et nous prévoyons une forte demande pour ce nouveau produit audacieux », a ajouté M. Leclerc.

Faits saillants du mois de mai :

Honda Canada Inc. a établi un record mensuel de ventes avec 20 975 unités vendues, comparativement à 19 175 unités en mars 2017.

La marque Honda a vendu plus de 19 000 unités en un seul mois pour la première fois de son histoire avec 19 175 unités, dépassant ainsi le record précédent, tous les mois confondus, de 17 392 unités vendues en mars 2017.

Le HR-V a affiché un nouveau record mensuel de 1 687 unités vendues pour le cinquième mois consécutif.

Le CR-V a établi un nouveau record des ventes mensuelles pour le cinquième mois consécutif avec 4 435 unités vendues, dépassant le record précédent pour un mois de mai de 3 661 unités vendues, établi en 2013.

Le Honda Pilot a dépassé le record précédent pour un mois de mai, établi en 2016, avec une hausse de 56 %.

a dépassé le record précédent pour un mois de mai, établi en 2016, avec une hausse de 56 %. Le Ridgeline de Honda a connu un mois de mai record avec la vente de 489 véhicules, dépassant le record précédent pour un mois de mai de 451 unités vendues, établi en 2007.

La gamme populaire de VUS d'Acura a affiché une hausse de ventes de 30 %, par rapport à la même période l'année précédente.

À propos de Honda

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. La société a construit plus de 7,8 millions de voitures et de camions légers depuis 1986 dans ses deux installations de fabrication, ainsi que des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario. Les deux installations de fabrication sont extrêmement polyvalentes et construisent actuellement la Civic et le CR-V. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au pays.



















HONDA CANADA INC.

HONDA CANADA INC. Mai 2017

Mai 2017 VENTES AU DÉTAIL - CUMUL DU MOIS

VENTES AU DÉTAIL - CUMUL ANNUEL

















MODÈLE 2017 2016 Variation

en %

Modèle 2017 2016 Variation

en %

















FIT 536 795 -32,6 %

FIT 1 693 3 395 -50,1 % CIVIC 8 616 8 240 4,6 %

CIVIC 30 450 26 961 12,9 % INSIGHT 0 0 -

INSIGHT 0 1 -100,0 % CR-Z 0 3 -100,0 %

CR-Z 9 17 -47,1 % ACCORD 1 548 1 567 -1,2 %

ACCORD 5 725 5 858 -2,3 % CROSSTOUR 0 0 -

CROSSTOUR 0 5 -100,0 % HR-V 1 687 1 065 58,4 %

HR-V 6 627 4 231 56,6 % CR-V 4 435 3 523 25,9 %

CR-V 19 557 16 349 19,6 % ODYSSEY 798 1 313 -39,2 %

ODYSSEY 3 322 5 094 -34,8 % PILOT 1 066 683 56,1 %

PILOT 3 236 3 133 3,3 % RIDGELINE 489 0 -

RIDGELINE 2 096 8 26100,0 % Division

HONDA 19 175 17 189 11,6 %

Division

HONDA 72 715 65 052 11,8 %

















ILX 173 159 8,8 %

ILX 840 944 -11,0 % TLX 291 387 -24,8 %

TLX 1 427 1 734 -17,7 % RLX 7 8 -12,5 %

RLX 34 57 -40,4 % RDX 825 579 42,5 %

RDX 3 045 2 787 9,3 % MDX 486 431 12,8 %

MDX 2 162 2 051 5,4 % ZDX 0 0 -

ZDX 2 1 100,0 % NSX 18 0 -

NSX 21 0 - Division

ACURA 1 800 1 564 15,1 %

Division

ACURA 7 531 7 574 -0,6 %

















Honda

Canada Inc. 20 975 18 753 11,8 %

Honda

Canada Inc. 80 246 72 626 10,5 %

