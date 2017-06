Invitation aux médias - 70e Assemblée générale et élection à la présidence de la FCSQ







LAVAL, QC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à la 70e Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) qui se tiendra à 19 h 30 le vendredi 2 juin et se poursuivra à compter de 8 h 30 le samedi 3 juin à l'hôtel Sheraton Laval. Les élections à la présidence et à la vice-présidence de la FCSQ auront lieu le 3 juin à compter de 8 h 30.

Événement : 70e Assemblée générale de la FCSQ Dates : 2 et 3 juin 2017 Heures : 2 juin : 19 h 30

3 juin : 8 h 30 (élection à la présidence et à la vice-présidence) Endroit : Hôtel Sheraton Laval salles Laval 1 et 2

2240, Autoroute des Laurentides

Laval, Québec

Il y aura également un conseil général extraordinaire le 3 juin à compter de midi pour élire les membres du bureau de direction de la FCSQ.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

