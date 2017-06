Air Canada réduit le taux d'intérêt de sa facilité de crédit de 1,1 G$ US







MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle avait modifié le taux d'intérêt de sa facilité de crédit garantie de premier rang de 1,1 milliard de dollars américains pour le réduire de 50 points de base, de sorte qu'il corresponde au TIOL majoré de 225 points de base (sous réserve d'un TIOL minimum de 75 points de base). La facilité de crédit est composée d'un prêt à terme de 800 millions de dollars américains échéant en 2023 et d'une facilité de crédit renouvelable de 300 millions de dollars américains échéant en 2021 (inutilisée).

La modification du taux d'intérêt fait suite à l'annonce, la semaine dernière, de la hausse par Moody's Investors Service, Inc. de la note qu'elle attribue au groupe de sociétés d'Air Canada pour la faire passer de B1 à Ba3. Les agences de notation Moody's, Standard & Poor's et Fitch attribuent actuellement à Air Canada la note d'entreprise de BB- (ou l'équivalent).

« Cette modification du taux d'intérêt, combinée à la hausse récente de la note que Moody's attribue au groupe de sociétés d'Air Canada pour la faire passer à Ba3, fait état du progrès accompli par Air Canada et de l'attention qu'elle accorde à l'amélioration de notre bilan. Nous nous attendons à réaliser des économies de plus de 5 millions de dollars canadiens au titre des charges d'intérêts annualisées pendant la durée restante du prêt à terme », a déclaré Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières.

Les sommes en dollars canadiens indiquées dans le présent communiqué sont fondées sur le taux de change de 1,00 $ CA pour 0.7407 $ US. Les obligations d'Air Canada découlant de la facilité de crédit sont des obligations garanties de premier rang d'Air Canada, assorties d'une sûreté de premier rang, sous réserve de certaines charges autorisées et exclusions, sur certains intérêts dans des biens immobiliers, l'équipement de services au sol, certains baux relatifs aux créneaux d'aéroport et aux portes d'embarquement et certaines lignes transpacifiques, conjointement avec les baux relatifs aux créneaux d'aéroport et aux portes d'embarquement utilisés pour ces lignes transpacifiques.

