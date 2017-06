L'audience orale portant sur le projet d'agrandissement du pipeline Wyndwood commence le 6 juin







CALGARY, le 2 juin 2017 /CNW/ - L'Office national de l'énergie tiendra une audience orale à compter du mardi 6 juin, à 9 h (heure locale), pour déterminer si la construction et l'exploitation du projet d'agrandissement du pipeline Wyndwood devraient être approuvées. L'audience aura lieu au Pomeroy Inn & Suites, à Chetwynd, en Colombie-Britannique. Le public est invité à y assister.

Westcoast Energy Inc., faisant affaire sous le nom de Spectra Energy Transmission, a présenté la demande relative au projet d'agrandissement du pipeline Wyndwood afin de construire et d'exploiter un gazoduc d'une longueur de 27 kilomètres ainsi que des installations connexes au sud-ouest de Chetwynd, en Colombie?Britannique. Il s'agit d'un doublement de la canalisation principale existante de Westcoast dans la région de Fort St. John.

Le comité d'audience de l'Office entendra trois intervenants, soit deux groupes autochtones et un propriétaire foncier de la région. Le calendrier provisoire des événements se trouve dans le site Web de l'Office.

Au terme du volet oral de l'audience, Westcoast et les 13 personnes et groupes qui ont obtenu le statut d'intervenant à l'audience pourront poser des questions sur la preuve écrite déposée par le demandeur et les intervenants. L'audience se terminera par la présentation d'une plaidoirie finale orale.

L'audience devrait se poursuivre jusqu'à mercredi. Les participants et les membres du public qui ne sont pas en mesure d'y assister en personne pourront suivre la diffusion en direct et consulter les transcriptions quotidiennes à l'adresse www.neb-one.gc.ca/wyndwood.

En bref

L'Office a reçu 16 demandes de participation. Quatorze demandeurs ont ainsi obtenu le statut d'intervenant et un autre celui d'auteur d'une lettre de commentaires. Une demande de participation a été rejetée. Un intervenant s'est retiré du processus d'audience.

L'Office accordera une aide financière pouvant atteindre 250 000 $ pour permettre une participation significative des intervenants au processus d'audience.

Puisque ce projet tombe sous le coup de l'article 58 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, la décision définitive revient à l'Office.

Liens connexes

L'Office national de l'énergie est un organisme fédéral indépendant qui réglemente plusieurs aspects du secteur énergétique au Canada. Il réglemente les pipelines, la mise en valeur des ressources énergétiques et le commerce de l'énergie, dans l'intérêt public canadien en plaçant la sécurité au coeur de ses préoccupations. Pour un complément d'information sur l'Office et son mandat, consultez le site Web www.neb-one.gc.ca.

