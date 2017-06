Une politique alimentaire pour le Canada : le gouvernement du Canada veut connaître l'opinion des Canadiens







Sondage en ligne sur les enjeux alimentaires qui préoccupent les Canadiens

MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW/ - Une politique alimentaire pour le Canada, la première politique en son genre pour le gouvernement du Canada, représente une mesure importante pour tirer parti des possibilités et relever les défis de notre système alimentaire.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire et député pour La Prairie Jean-Claude Poissant a invité au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay tous les Canadiens à participer à l'élaboration de la politique. Le secrétaire parlementaire Poissant était en compagnie de Nicola Di Iorio, député de Saint-Léonard-Saint-Michel.

Les Canadiens peuvent répondre à un sondage en ligne au www.canada.ca/politique-alimentaire. Leurs réponses serviront à élaborer une politique alimentaire axée sur quatre thèmes :

Améliorer l'accès à des aliments abordables;

Améliorer la salubrité des aliments et la santé;

Préserver la qualité des sols, de l'eau et de l'air;

Produire une plus grande quantité d'aliments de qualité supérieure.

Si le gouvernement fédéral connaît les priorités des Canadiens en matière d'alimentation, il pourra plus facilement établir la vision, les principes et les objectifs de la politique alimentaire et décider des mesures à prendre à court terme.

Les consultations en ligne sont la première activité de mobilisation que le gouvernement prévoit tenir auprès d'un large éventail de Canadiens. Le gouvernement du Canada animera également un sommet sur Une politique alimentaire pour le Canada qui se tiendra à Ottawa les 22 et 23 juin 2017. Le Sommet se veut un forum où les intervenants, les experts et les principaux décideurs peuvent exprimer leurs points de vue sur Une politique alimentaire pour le Canada.

« Une politique alimentaire efficace tiendra compte des priorités et des opinions des Canadiens. En nous fondant sur un large éventail de témoignages et de points de vue, nous pourrons créer une politique qui nous permettra d'établir une orientation et des objectifs communs pour traiter les enjeux importants liés à l'alimentation. »

- Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Une politique alimentaire se veut une façon d'aborder les enjeux liés à la production, à la transformation, à la distribution et à la consommation des aliments.

Une politique alimentaire pour le Canada couvrira toutes les sources d'aliments, incluant l'agriculture, les pêcheries, l'aquaculture et la transformation alimentaire.

