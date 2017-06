Construction de 20 logements abordables pour personnes ayant un handicap à Coaticook







COATICOOK, QUÉBEC--(Marketwired - 2 juin 2017) - Les gouvernements du Canada et du Québec ont souligné, aujourd'hui, le lancement d'un important chantier de construction à Coaticook. Une fois érigé, l'immeuble abritera 20 logements abordables destinés à des personnes ayant un handicap physique.

La construction des Habitations Hestia devrait être complétée cet automne. Ce projet viendra combler un besoin qui avait été identifié par l'Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook. C'est d'ailleurs cette association qui a initié le projet en créant l'organisme Habitations Hestia.

La cérémonie a eu lieu en présence de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de M. Guy Hardy, député de Saint-François, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et de M. Bertrand Lamoureux, maire de Coaticook.

« Notre gouvernement est fier de participer à la création de ces 20 logements abordables qui viennent en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici même, à Coaticook. Félicitations à tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet. » - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead

« Ce type d'habitation permettra à des personnes ayant un handicap de la région de Coaticook de bénéficier d'un logement abordable adapté à leur condition physique. Elles pourront ainsi bénéficier d'une plus grande autonomie les menant à une plus grande intégration dans leur vie active. Voilà pourquoi le gouvernement est très fier d'être associé à ce projet d'habitation qui améliorera la qualité de vie de ces personnes qui ont des besoins particuliers et qui habitent cette région de la circonscription de Saint-François. » - M. Guy Hardy, député de Saint-François

« La Ville de Coaticook est très heureuse d'avoir pu contribuer à ce beau projet. Les Habitations Hestia vont répondre à un grand besoin de plus de vingt personnes handicapées de Coaticook. Le conseil municipal tient à remercier tous les partenaires de cette belle aventure » - M. Bertrand Lamoureux, maire de Coaticook

Par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et de la Société d'habitation du Québec (SHQ), les gouvernements du Canada et du Québec versent près de 1,4 M$ pour la construction de cet immeuble, en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA 2014-2019).

Ce projet de plus de 3,1 M$ a également reçu le soutien de plusieurs partenaires, dont la Fondation Martin-Matte, la Fondation Neil and Louis Tillotson et la MRC de Coaticook.

La Ville de Coaticook a versé près de 187 000 $ pour la réalisation de ce projet.

Une aide financière additionnelle de plus de 344 000 $, répartie sur cinq ans et assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Coaticook, permettra à tous les locataires de bénéficier du programme Supplément au loyer. Ainsi, ils ne débourseront pas plus de 25 % de leur revenu pour se loger.

Le gouvernement du Canada a aussi investi un montant de 50 000 $ par l'entremise de son Fonds pour l'accessibilité.

Un montant de plus de 41 000 $ a été consenti par le Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles afin que les bâtiments répondent aux normes de certification Novoclimat.

