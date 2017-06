La Bourse de Toronto accueille Kinder Morgan Canada







La cérémonie d'ouverture des marchés de la TSX souligne le troisième plus important premier appel public à l'épargne (PAPE) de l'histoire de la TSX

TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - La Bourse de Toronto (TSX) a accueilli aujourd'hui Kinder Morgan Canada Limited (Kinder Morgan Canada) à la plus importante bourse d'actions au Canada en organisant une cérémonie d'ouverture des marchés à Toronto. Les titres de cette société d'infrastructures énergétiques sont négociés à la TSX depuis le 30 mai 2017 sous le symbole KML.

« Nous sommes extrêmement fiers que Kinder Morgan Canada ait choisi de s'inscrire à la cote de la TSX afin d'assurer le financement de ses futurs succès, indique Nick Thadaney, président et chef de la direction des Marchés boursiers mondiaux au Groupe TMX. Alors que nous marquons le troisième plus important PAPE de l'histoire de la Bourse de Toronto, nous demeurons déterminés à améliorer sans cesse la proposition de valeur qu'offrent nos marchés à tous nos clients actuels et potentiels, ici au Canada et partout ailleurs dans le monde. »

Pour souligner l'inscription en bourse, Ian Anderson, président de Kinder Morgan Canada, s'est joint à M. Thadaney pour l'ouverture des marchés plus tôt ce matin.

La TSX et la TSXV accueillent 25 sociétés de services publics et pipelines totalisant une capitalisation boursière d'environ 278 milliards de dollars, en date du 30 avril 2017.

Kinder Morgan, Inc. est l'une des plus grandes sociétés d'infrastructures en Amérique du Nord. Kinder Morgan Canada gérera les activités commerciales, qui comprennent des terminaux et des systèmes de pipelines, du pipeline Trans Mountain, de la partie canadienne du pipeline Cochin, des pipelines Puget Sound et Trans Mountain Jet Fuel, du terminal marin de Westbridge et du terminal des quais de Vancouver en Colombie-Britannique, ainsi que différentes installations de chargement de pétrole brut à Edmonton, en Alberta.

