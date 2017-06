Annonce des lauréats de la soirée d'excellence 2017







KELOWNA, BC, le 2 juin 2017 /CNW/ - Quarante-et-un Prix d'excellence ont été remis dans le cadre du Gala des Prix 2017, Une soirée d'excellence, tenu lors de la soirée de clôture d'Illuminate 2017, la Conférence nationale de la SCRP, qui a eu lieu à Kelowna, en Colombie-Britannique. Les noms des lauréats des prix or, argent et bronze ont également été dévoilés pendant l'événement. Les lauréats des Grands Prix 2017 ont été annoncés pendant la durée de ce sommet de trois jours.

La SCRP nationale félicite tous les lauréats des Prix d'excellence et des Grands prix de la SCRP pour leur démonstration d'excellence en relations publiques et en communications.

Lauréats 2017 des Prix d'excellence de la SCRP

PROGRAMMES DE COMMUNICATIONS - CAMPAGNE CANADIENNE DE L'ANNÉE EN COMMUNICATIONS EXTERNES

Campagne canadienne de l'année en communications marketing

OR Veritas Communications et General Mills Canada : « Bring Back the Bees »

ARGENT Clarks et High Road : « #ClarksMashup »

BRONZE Activia from Danone et NATIONAL Public Relations: « Campagne "InSync" d'Activia Live »

Campagne canadienne de l'année en relations communautaires

OR High Road : « Little Leaguers Send A Big Message »

ARGENT CanadaHelps et High Road : « GivingTuesday »

BRONZE Weber Shandwick : « McHappy Day 2016: Who are you making happy? »

Campagne canadienne de l'année en communication engagée et marketing social

OR Argyle Public Relationships et Ontario Pork : « Ontario Pork: An Era of Change and Responsibility »

ARGENT FleishmanHillard et Ontario Road Builders' Association : « ORBA - #SiteUnseen »

BRONZE Pfizer Canada Inc. et NATIONAL Public Relations: « It's About mBC Time »

Campagne canadienne de l'année en relations avec les médias par une agence

OR Craft Public Relations et Nintendo of Canada Limited : « The Launch of Pokémon Sun and Pokémon Moon »

ARGENT Argyle Public Relationships et Canada's Ecofiscal Commission : « Reframing Canada's climate policy discussion"»

ARGENT AstraZenecaCanada/Ovarian Cancer Canada/David Dixon/Weber Shandwick : « Know Your Genes »

BRONZE FleishmanHillard et Energizer : « Energizer Camping Program »

Campagne canadienne de l'année en relations avec les médias sans agence

OR Kids Help Phone : « Teens Talk 2016 »

ARGENT Toronto Hydro : « Emergency Preparedness Hacks »

BRONZE Development Bank of Canada : « 2016 BDC Small Business Week: 'Measure Up! Shape your future' »

Campagne canadienne de l'année en gestion d'enjeux/de crises

OR Syncrude Canada Ltd. : « Fort McMurray Wildfire - Syncrude Employee Communication »

ARGENT Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning : « HMC Delay »

BRONZE Ville de Gatineau : « Wastewater works and discharge: bring on transparency! »

Campagne canadienne de l'année en relations gouvernementales

OR Argyle Public Relationships : « The Sixties Scoop: Honourable Words Require Honourable Actions »

ARGENT Mitacs : « Building trust with a new government »

BRONZE Township of Oro-Medonte : « Story of the Oro African Church »

Campagne canadienne de l'année en soins de santé

ARGENT North West Local Health Integration Network : « Guide Your Health: Your Story, Your Future »

ARGENT Association des radiologistes du Québec/Massy Forget Langlois relations publiques : « Dossier de l'Association des radiologistes du Québec »

BRONZE Toronto Public Health : « condomTO Wrapper Design Contest »

Campagne canadienne de communication numérique de l'année

OR University of British Columbia Library : « Open Access Awareness Campaign »

ARGENT FleishmanHillard et Ontario Road Builders' Association : « ORBA - #SiteUnseen »

BRONZE Pfizer Canada : « Don't Overlook What's Missing: Pediatric Vaccination Reminder Campaign »

BRONZE Revolution Strategy, on behalf of its client Opportunities NB: « We Have Tech Jobs »

Campagne canadienne de l'année en communications internes

ARGENT CAE Inc. : « Project QuESST »

BRONZE TVO : « The new myTVO: supporting a culture of employee empowerment »

PROJETS DE COMMUNICATION (COMMUNICATIONS INTERNES ET EXTERNES)

Meilleurs projets d'événements spéciaux :

OR Toronto Hydro : « Hydrostor »

ARGENT Elettra Communications : « Harbour Centre's Urban Grind »

BRONZE Weber Shandwick : « 1903- A Harley-Davidson Café »

Meilleurs projets multimédias

OR Canadian Patient Safety Institute : « Stories of Harm and Suffering - CPSI Patient and Provider Videos »

Meilleurs projets en médias numériques et sociaux

ARGENT Simon Fraser University : « Not Your Mom's Social Network »

Meilleurs projets de rédaction

ARGENT The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta : « The PEG: A Community Reborn »

BRONZE Paradigm et Edgewell Personal Care : « Schick Hydro Silk TrimStyle - Lingerie and the Loonie »

Meilleures publications externes (format papier ou électronique)

OR Alberta Energy Regulator : « AER Resource Brand Journalism »

ARGENT PortsToronto : « PortsToronto Sustainability Report 2016 »

BRONZE SAIT Communications and Marketing : « Career and Program Guide 2017 »

Meilleur rapport annuel (format papier ou électronique)

OR Hamilton Community Foundation : « Now Picture This »

ARGENT PSP INVESTMENTS : « Energizing a Traditional Annual Report »

BRONZE SAIT Communications and Marketing : « SAIT Annual Report 2015/16 »

