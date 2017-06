Des entreprises canadiennes reçoivent 11,5 millions de dollars pour mettre au point les technologies des véhicules de l'avenir







Jusqu'à 80 emplois pour des travailleurs hautement qualifiés seront créés en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

MISSISSAUGA, ON, le 2 juin 2017 /CNW/ - Jusqu'à 80 emplois seront créés dans le secteur de l'automobile en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec à la suite de l'octroi de financement du gouvernement du Canada qui a été annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Un financement pouvant atteindre 11,5 millions de dollars est accordé pour la réalisation de six nouveaux projets qui appuieront la mise au point de véhicules plus légers et plus éconergétiques, et qui produisent moins de pollution atmosphérique et d'émissions de gaz à effet de serre qui contribuent aux changements climatiques.

Le ministre Bains a fait cette annonce alors qu'il visitait l'entreprise Datec Coating Corporation (anglais), à Mississauga (Ontario). Datec, qui fournit des solutions de chauffage pour le secteur de l'automobile, recevra une contribution pouvant aller jusqu'à 1,3 million de dollars pour développer des technologies visant à améliorer les systèmes de gestion thermique dans l'habitacle des véhicules, ainsi que pour mettre au point des piles au lithium-ion et des liquides pour moteur. Ces technologies maximiseront la performance des véhicules électriques et hybrides et les rendront plus éconergétiques.

Les autres entreprises qui reçoivent un financement sont les suivantes :

Tyromer inc., à Windsor ( Ontario ), obtiendra jusqu'à 3,4 millions de dollars. Cette entreprise utilise des pièces de caoutchouc recyclé pour sceller les fenêtres et les portes de véhicules.

obtiendra jusqu'à 3,4 millions de dollars. Cette entreprise utilise des pièces de caoutchouc recyclé pour sceller les fenêtres et les portes de véhicules. Eurospec Manufacturing inc., à Newmarket ( Ontario ), obtiendra jusqu'à 1,7 million de dollars. Cette entreprise développe un mécanisme d'ajustement de siège d'automobile qui sera le meilleur dans sa catégorie.

obtiendra jusqu'à 1,7 million de dollars. Cette entreprise développe un mécanisme d'ajustement de siège d'automobile qui sera le meilleur dans sa catégorie. Loop Energy inc., à Burnaby (Colombie-Britannique), obtiendra jusqu'à 787 000 $. Cette entreprise conçoit une pile à combustible qui générera plus de puissance.

obtiendra jusqu'à 787 000 $. Cette entreprise conçoit une pile à combustible qui générera plus de puissance. TM4 inc., à Boucherville (Québec), obtiendra jusqu'à 4 millions de dollars. Cette entreprise développe un moteur à haut rendement peu coûteux pour les camions légers.

obtiendra jusqu'à 4 millions de dollars. Cette entreprise développe un moteur à haut rendement peu coûteux pour les camions légers. Advanced Technology Emission Solutions inc., à Hamilton ( Ontario ), obtiendra jusqu'à 272 000 $. Cette entreprise met au point un convertisseur catalytique conçu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des tuyaux d'échappement des voitures.

Le financement est consenti dans le cadre du Programme d'innovation pour les fournisseurs du secteur de l'automobile, qui appuie les activités de recherche-développement des entreprises qui fournissent des composants, des pièces et des systèmes de production pour les voitures de demain. Cet investissement s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada, qui vise à positionner le Canada comme pôle mondial de l'innovation, de manière à stimuler la croissance économique et à permettre aux Canadiens d'élargir leurs compétences et d'obtenir de meilleurs emplois et possibilités.

« Pour garantir la réussite du Canada dans la construction des automobiles de l'avenir, nous devons opter pour des technologies plus écologiques et plus durables. Les projets de recherche-développement de pointe qui permettent à ces technologies de voir le jour contribuent à créer les emplois bien rémunérés pour la classe moyenne du futur, et poussent les travailleurs de l'automobile actuels à parfaire leurs compétences. En s'assurant d'avoir une main-d'oeuvre possédant les compétences en demande et les technologies qui façonneront l'avenir de l'industrie, le secteur canadien de l'automobile pourra consolider sa position dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de demain. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Le secteur de l'automobile est l'un des plus grands secteurs de la fabrication au Canada. Il produit plus de 2 millions de véhicules par année, soit environ un véhicule aux 14 secondes.

Le secteur emploie plus de 500 000 Canadiens directement et indirectement. Il crée plus d'emplois dérivés que tout autre secteur. Pour chaque emploi créé sur une chaîne de montage d'automobiles, six emplois dérivés sont créés dans divers secteurs de l'économie canadienne.

La contribution du secteur à l'économie canadienne est estimée à 18 milliards de dollars.

Le Programme d'innovation pour les fournisseurs du secteur de l'automobile appuie les activités de recherche-développement des entreprises qui fournissent des composants, des pièces et des systèmes d'exploitation pour les véhicules de l'avenir. Le programme fournit aux entreprises de nouveaux débouchés pour participer aux chaînes mondiales d'approvisionnement.

Le Canada compte environ 700 fournisseurs de composants automobiles et des centaines de fournisseurs d'autres secteurs, comme celui des technologies de l'information et des communications.

