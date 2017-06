Coup d'envoi de la Fête de la pêche 2017 - Une occasion pour protéger, éduquer et prévenir!







QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, a profité du lancement de la 18e édition de la Fête de la pêche qui se déroule aujourd'hui et toute la fin de semaine, pour souligner le 150e anniversaire de la nomination des premiers agents de protection de la faune du Québec.

Pour marquer le coup d'envoi, le ministre a dévoilé publiquement la toute nouvelle unité d'éducation mobile de la Protection de la faune. Dotée d'espaces d'exposition, cette unité représente pour les agents un excellent moyen de mieux faire connaître leur travail et leur mission. L'unité mobile sillonnera les routes du Québec dès cet été pour participer à différentes activités régionales.

Les agents de protection de la faune seront sur le terrain durant toute la fin de semaine de la Fête de la pêche pour rencontrer le public et mener leur travail de protection, d'éducation et de prévention. Le ministre invite donc la population à participer en grand nombre à cette célébration de la pêche sportive. Durant ces trois journées, quelque 200 activités sont organisées par des bénévoles passionnés et de nombreux plans d'eau sont ensemencés, et ce, grâce au Programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Exceptionnellement, il est possible de pêcher sans permis partout au Québec, sauf pour le saumon et dans le respect de la réglementation.

Citation :

« Cet événement annuel est très important pour courtiser et assurer la relève québécoise en ce qui a trait à la pratique de la pêche sportive. Il s'agit en même temps d'une occasion idéale pour les agents de la faune de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux enjeux relatifs à la protection des ressources fauniques. Profitez-en pour taquiner le poisson dans les eaux du Québec! »

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

