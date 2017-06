Invitation aux médias - Nouveaux investissements pour les organismes du Grand Montréal







MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - La présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, Lili-Anna Pere?a, convie les représentants des médias à une rencontre de presse sur les nouveaux investissements sociaux pour les organismes du Grand Montréal.

À l'aube de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin prochain, Centraide reviendra également sur les besoins et les défis d'intégration des immigrants et des réfugiés syriens, plus particulièrement à Laval où la croissance de la population immigrante a été trois fois plus importante qu'à Montréal.

Date : Mercredi 7 juin 2017



Heure : Rencontre de presse

De 13 h à 14 h



Lieu : Relais communautaire de Laval

111, boulevard des Laurentides, Bureau 101

Laval (Pont-Viau)



Participeront à la rencontre :

Lili-Anna Pere ?a, présidente et directrice générale, Centraide du Grand Montréal

Mario Régis, vice-président, développement social, Centraide du Grand Montréal

Denise Ouimet, directrice, Relais communautaire de Laval

Lana Kanaan, intervenante auprès des réfugiés syriens, Relais communautaire de Laval

Carole Charvet, directrice du Carrefour d'Intercultures de Laval (CIL)

Deux réfugiés syriens











À propos de Centraide

Centraide du Grand Montréal est une organisation autonome, gérée par un conseil d'administration représentatif de la communauté et dont l'action couvre Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des organismes qu'il soutient et 22 000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Centraide reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Ces dernières mettent sur pied chaque année 1 600 campagnes en milieu de travail.

