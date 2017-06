Univar lance, par l'entremise d'Innophos Inc., des enzymes botaniques et alimentaires destinés au marché canadien







DOWNERS GROVE, Illinois, 2 juin 2017 /CNW/ - Univar Canada Ltd., une filiale d'Univar Inc. (NYSE : UNVR) (« Univar »), un distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques et un prestataire de services à valeur ajoutée, est heureux d'annoncer une entente avec Innophos Inc., en vertu de laquelle Univar devient le fournisseur exclusif du portefeuille d'ingrédients enzymatiques botaniques et alimentaires de spécialité d'Innophos destinés à l'ensemble des marchés de l'alimentation de partout au Canada.

« Nous nous réjouissons d'offrir au marché canadien ces enzymes et ces produits botaniques à la fois uniques, spécialisés et de première qualité, qui répondent aux besoins de la collectivité de formulation de produits de santé naturels pour assurer leur rendement », souligne Willy St. Cyr, vice-président des activités de ventes et du développement de l'industrie et des produits à Univar Canada. « Les ingrédients d'Innophos se fondent sur une expertise de science, de qualité et d'application. Conjuguée à nos services à valeur ajoutée et à l'amplitude de notre réseau de distribution, cette alliance stratégique permet à Univar Canada d'offrir notre plate-forme de produits de santé à des clients qui se spécialisent dans les marchés finaux, comme les suppléments de performance sportive, le vieillissement en santé et le bien-être digestif. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Univar pour offrir nos solutions d'ingrédients de spécialité aux marchés canadiens de l'alimentation, de la santé et de la nutrition », ajoute Sherry Duff, vice-présidente directrice et directrice du marketing et de la technologie à Innophos Inc. « Les ingrédients enzymatiques botaniques et alimentaires d'Innophos permettent aux fabricants de créer des produits fonctionnels qui répondent à une vaste gamme de demandes des consommateurs. Qu'il s'agisse de notre mélange innovant CranSmart® PAC, lequel permet aux fabricants d'offrir les bienfaits de la canneberge entière pour la santé des voies urinaires dans un comprimé ou une capsule, ou de notre nouveau produit ChelaMax®, qui apporte des minéraux à consommer sur le pouce par des moyens qui doivent procurer un bon goût, nous sommes déterminés à fournir des solutions d'ingrédients vitaux appuyés par la science qui aident les fabricants à offrir au consommateur final de la valeur et des produits qui se démarquent de la concurrence. »

À propos d'Univar

Fondé en 1924, Univar Inc. (NYSE : UNVR) est un distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques et un prestataire de services à valeur ajoutée travaillant avec des fournisseurs de premier plan dans le monde entier. Soutenue par une équipe complète de professionnels de la vente et des professionnels techniques dont les compétences enjambent plusieurs spécialités et segments du marché, Univar exploite des centaines d'installations de distribution en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Univar offre aux clients des solutions sur mesure, reflet de son vaste portefeuille de produits et de services soutenu par l'un des réseaux de distribution industrielle les plus étendus de la planète. Pour obtenir plus d'information, visitez www.univar.com.

À propos d'Innophos Inc.

Innophos Inc. est un fabricant et un distributeur d'ingrédients minéraux bioactifs, de formules enzymatiques uniques, d'ingrédients botaniques de première qualité et de mélanges de spécialité à l'intention de l'industrie des produits alimentaires naturels du monde entier. Innophos est l'un des principaux producteurs internationaux de solutions d'ingrédients de spécialité qui fournissent des bienfaits vastes et polyvalents pour les marchés de l'alimentation, de la santé, de la nutrition et de l'industrie. Innophos tire parti de son expertise en science et en technologie de mélange et de formule d'ingrédients à base de phosphate, de nature minérale et de nature botanique pour aider sa clientèle à offrir des produits savoureux, sains, nutritifs et abordables. Depuis son siège social de Cranbury, au New Jersey, Innophos mène ses activités de fabrication aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Chine. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.innophosnutrition.com et www.innophos.com.

Règle refuge à l'égard des déclarations prospectives et des mises en garde d'Innophos

Ce communiqué contient certains énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933, dans sa version amendée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version amendée. Ainsi, les résultats finaux pourraient différer des prévisions ou des estimations en raison de risques et d'incertitudes, y compris de façon non limitative : de l'information incomplète ou préliminaire; des changements apportés à la réglementation et aux politiques gouvernementales; l'acceptation commerciale continue des produits et des services d'Innophos; des facteurs concurrentiels; des modifications technologiques; la dépendance d'Innophos à l'égard de ses fournisseurs, et; d'autres risques, notamment ceux indiqués dans la rubrique intitulée « Risk Factors » dans le rapport annuel d'Innophos sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Innophos invoque la protection de la règle refuge à l'égard des déclarations prospectives, comme le prévoit la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dans sa version amendée.

