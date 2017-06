Résultats non officiels de l'élection partielle provinciale de Sault Ste. Marie







TORONTO, le 2 juin, 2017 /CNW/ - Les résultats non officiels indiquent actuellement que 43,93% des électeurs ayant les qualités requises pour voter dans la circonscription électorale de Sault Ste. Marie ont exprimé leur suffrage. En comparaison, ils avaient été 50,80% à le faire lors de l'élection générale de 2014. Ces chiffres comprennent les personnes ayant voté par anticipation, par bulletin de vote spécial et le jour de l'élection.

Le nombre de bulletins de vote refusés, rejetés et non marqués sera affiché sur elections.on.ca dans le cadre de la publication des résultats non officiels.

Des détails sur la compilation officielle et les dépouillements judiciaires sont disponible sur le site elections.on.ca dans le document d'information technique d'Élections Ontario, intitulé Le processus de vote et les dépouillements judiciaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums.

