Brisons les stéréotypes et célébrons les femmes au pouvoir - Québec attribue 25 000 $ à la Maison des jeunes de Boischatel pour promouvoir la représentation féminine dans les lieux de pouvoir

BOISCHATEL, QC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 25 000 $ à la Maison des jeunes de Boischatel pour la réalisation d'un projet favorisant l'atteinte de l'égalité entre les sexes dans la région de la Capitale-Nationale.

Ce projet, intitulé Brisons les stéréotypes et célébrons les femmes au pouvoir, a été retenu dans le cadre de l'appel de projets lancé à l'automne 2016 par le Secrétariat à la condition féminine dans la foulée des travaux d'élaboration de la future Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il vise à promouvoir la représentation féminine au sein des lieux de pouvoir et d'influence, notamment la sphère politique et le milieu des affaires, tout en favorisant une socialisation non stéréotypée des jeunes filles et des garçons.

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Lise Thériault.

« L'augmentation de la représentation féminine dans les lieux de pouvoir et d'influence fait partie des enjeux prioritaires pour notre gouvernement et pour l'ensemble de notre société. Il faut rappeler aux jeunes Québécoises qu'un engagement en politique ou dans le milieu des affaires constitue un défi passionnant qu'elles peuvent relever avec brio, et ce, dans l'intérêt de leur communauté et de tout le Québec. Le projet de la Maison des jeunes de Boischatel rejoint cet objectif, et c'est pourquoi nous sommes fiers de contribuer à sa réussite. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme



« Je tiens à souligner le travail des organismes, comme la Maison des jeunes de Boischatel, qui favorisent l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les régions. C'est notamment grâce à leur engagement dans la réalisation de projets porteurs, tels que celui annoncé aujourd'hui, que nous franchirons collectivement de nouvelles étapes menant à un Québec plus égalitaire et en mesure de briser les stéréotypes. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est avec enthousiasme que nous soutenons la réalisation de cette initiative, qui fait valoir les bienfaits de la parité dans la région de la Capitale-Nationale tout en préparant les jeunes femmes à occuper des postes à la hauteur de leurs ambitions. Ce projet représente d'ailleurs un levier qui, j'en suis convaincu, devrait permettre à notre région de franchir un pas de plus vers l'égalité dans les lieux de pouvoir et d'influence. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

L'enveloppe totale de l'appel de projets 2016-2017, qui vise à soutenir des projets favorisant l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire du Québec, s'élève à plus de 1,8 million de dollars. Le Secrétariat à la condition féminine a sélectionné 47 projets, issus de 14 régions administratives du Québec, dans le cadre de cet appel de projets.

Le premier volet de cet appel de projets, intitulé Égalité entre les femmes et les hommes, est doté d'une enveloppe budgétaire de plus de 1,3 million de dollars. Il appelle à la mobilisation des partenaires autour de projets locaux et régionaux favorisant l'atteinte de l'égalité de fait. Trente-trois projets ont été retenus dans le cadre de ce volet.

Le second volet, intitulé À égalité pour décider, est doté d'une enveloppe budgétaire de 500 000 $ et vise la participation des femmes au pouvoir. Quatorze projets ont été retenus dans le cadre de ce volet, dont l'initiative de la Maison des jeunes de Boischatel .

Les projets sélectionnés lors de l'appel de projets répondent aux besoins exprimés par les communautés en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment :

l'intégrité, la sécurité et le bien-être des femmes;



la lutte contre les violences conjugales;



les rapports égalitaires et la lutte contre les stéréotypes;



la mixité en formation et en emploi, et l'autonomie économique des femmes;



la conciliation travail-famille-études;



la participation des femmes au pouvoir.

