Bibliothèque et Archives Canada annonce une aide financière de 1,5 million de dollars pour soutenir la préservation du patrimoine documentaire : cinq projets financés en Atlantique

MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) versera 1,5 million de dollars pour appuyer 48 projets (dont 38 nouveaux) menés par des centres d'archives, des bibliothèques et des établissements du patrimoine documentaire partout au Canada. L'annonce des bénéficiaires de ce troisième cycle du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD) a été faite aujourd'hui à Montréal, à l'occasion du Congrès annuel de l'Association des archivistes du Québec. Cinq projets soumis par des organismes en Atlantique seront financés au titre de ce programme.

Le PCPD a été mis sur pied en 2015 afin d'offrir une aide financière pour appuyer des activités qui rehaussent la visibilité du matériel conservé par les établissements locaux du patrimoine documentaire du Canada et en favorisent l'accès. Il permet également à ces établissements d'accroître leur capacité de préserver, de faire connaître et de mettre en valeur de façon durable le patrimoine documentaire du pays. Au terme d'un processus de sélection, le PCPD verse des contributions aux demandeurs admissibles du Canada pour soutenir une variété de projets grâce auxquels les citoyens auront accès aux documents sur l'histoire de notre pays et pourront les utiliser comme jamais auparavant.

Voici les projets financés en Atlantique en 2017-2018 :

Traitement de l'arriéré des archives du musée de Grand Manan et projet de gestion du fonds des archives (Grand Manan Museum Inc), Grand Manan, Nouveau-Brunswick, 9 620 $

Initiative sur l'histoire des allosexuels du Nouveau-Brunswick (New Brunswick Queer Heritage Initiative), Frederiction, Nouveau-Brunswick, 14 767 $

Projet de numérisation de la série de diapositives du fonds Rosemary Eaton (Cole Harbour Rural Heritage Society), Cole Harbour, Nouvelle-Écosse, 11 670 $

Projet d'histoire sociale de Mahone Bay (Mahone Bay Founders' Society), Mahone Bay, Nouvelle-Écosse, 18 268 $

Projet d'identification et de diffusion de photographies et de négatifs - Phase 2 (Them Days Incorporated), Happy Valley-Goose Bay, Terre-Neuve et Labrador, 12 326 $.

Les faits en bref

Les organismes tels que les centres d'archives, les bibliothèques financées par des tiers du secteur privé, les sociétés d'histoire, les sociétés de généalogie, les musées possédant un volet archivistique et les associations professionnelles concernées peuvent présenter une demande de financement au titre du PCPD.

Les demandes reçues par BAC sont examinées par un comité consultatif externe.

Depuis la mise sur pied du PCPD en 2015, BAC a investi 4,5 millions de dollars afin de soutenir les collectivités du patrimoine documentaire.

Le lancement du prochain cycle de financement aura lieu à l'automne 2017.

Citations

« En cette année de célébrations entourant Canada 150, la préservation de notre patrimoine documentaire est plus importante que jamais. Je félicite tous les bénéficiaires du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire de 2017-2018 et je les remercie tout particulièrement de l'admirable travail qu'ils effectuent pour éduquer et informer les Canadiens sur l'histoire de leur pays. Nous sommes fiers d'appuyer ces investissements, lesquels contribueront à soutenir les établissements locaux et à bâtir des communautés plus fortes. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Je constate que l'investissement que nous réalisons dans nos collectivités rapporte gros! Grâce au Programme, les organismes bénéficiaires ont numérisé et décrit des milliers de documents et d'enregistrements audiovisuels, modernisé leur équipement, formé du personnel, organisé des ateliers et présenté des expositions itinérantes pour le rayonnement de pans importants de notre histoire collective. »

- Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Grâce à ce soutien financier, le Musée des ondes Emile Berliner rendra accessibles au public certains de ses disques les plus rares provenant d'une collection reçue par Oliver Berliner, petit-fils de l'inventeur du gramophone et du disque, Emile Berliner. Nous sommes un petit musée en périphérie de Montréal et nous souhaitons améliorer notre visibilité auprès du grand public et accroître notre impact social et éducatif relativement à notre mandat. Montréal a joué un rôle de premier plan dans l'évolution de l'enregistrement sonore et des technologies d'enregistrement du son. Nous espérons donc que notre projet, lancé pendant l'année des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, contribuera à mieux faire connaître l'influence du pays dans ce domaine. »

- Anja Borck, Assistant Director, Musée des ondes Emile Berliner

« Ce soutien financier fera progresser considérablement la numérisation des quelque 1 000 collections de recueils Tweedsmuir sur l'histoire des collectivités qui appartiennent aux instituts féminins établis aux quatre coins de l'Ontario. Nous aurions perdu certains de ces recueils historiques au fil du temps. Au terme de ce projet de trois ans, environ 250 000 pages supplémentaires auront été ajoutées aux archives virtuelles. Même si les documents originaux sont conservés localement là où ils se trouvent en Ontario, les documents numérisés sont rassemblés à un seul endroit. Ainsi, les chercheurs de l'ensemble du Canada et du monde peuvent accéder aux recueils Tweedsmuir et à d'autres documents et renseignements historiques pour s'informer sur nos riches collectivités, mener des recherches sur les familles et découvrir l'oeuvre extraordinaire des membres des instituts féminins. »

- Irene Robillard, coordonnatrice de la numérisation, Fédération des instituts féminins de l'Ontario

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions. Restez branchés avec Bibliothèque et Archives Canada sur Twitter (@BiblioArchives), Facebook, Flickr et YouTube.

