PwC Canada reconnaît les innovateurs des secteurs des soins de santé et de la construction







TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - Upbrella Construction, Humber River Hospital et RelayHealth de McKesson Canada ont remporté le prix Innovateur de l'année Vision to Reality 2017 de PwC Canada. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 1er juin 2017, à l'Arcadian Loft à Toronto.

« Félicitations à tous les lauréats et finalistes du prix Innovateur de l'année Vision to Reality 2017. Nous sommes ici pour célébrer les initiatives et la créativité d'entreprises canadiennes qui ont façonné leur secteur », a déclaré Tahir Ayub, associé directeur, Marchés et industries chez PwC Canada. « Les gagnants et les finalistes sont des entreprises essentielles à l'avantage concurrentiel du Canada à l'échelle mondiale et prouvent que l'innovation peut permettre de régler des problèmes du quotidien. Nous espérons que d'autres entreprises canadiennes investiront davantage dans l'innovation à l'avenir! »

« Le concours V2R nous rappelle que bon nombre de leaders prennent le temps de s'arrêter et de réfléchir au monde de demain, afin de faire évoluer leur entreprise et de transformer avec succès leur vision en réalité. Ces Innovateurs, on les trouve dans les entreprises de toutes tailles, et dans toutes les industries », affirme Nicolas Marcoux, associé directeur national, bureau de Montréal, grandes villes et Conseils et Transactions.

Les candidatures ont été examinées par un jury indépendant, dans trois catégories : « créateur » - petites entreprises, « bâtisseur » - moyennes entreprises et « visionnaire » - grandes entreprises.

Gagnants du prix Innovateur de l'année Vision to Reality 2017 :

Catégorie « créateur » (jusqu'à 25 M$) - Upbrella Construction : L'entreprise améliore la qualité et la sécurité de la construction en hauteur avec sa technologie de construction de toits sans grue. À l'inverse des méthodes de construction traditionnelles, la construction en hauteur d'Upbrella commence par le toit et ne nécessite pas de grue. Le toit est muni d'un système d'élévation, d'équipement de manutention et d'une bordure de protection. Les employés, l'immeuble et les immeubles voisins sont entièrement protégés en tout temps, ce qui permet de construire les premiers étages beaucoup plus rapidement.

Catégorie « bâtisseur » (de 25 M$ à 500 M$) - Humber River Hospital : Il s'agit du premier hôpital entièrement numérique en Amérique du Nord. Grâce à une conception réfléchie et à l'interopérabilité, ses processus sont entièrement automatisés. Un suivi des patients et de l'environnement, ainsi que des méthodes de communication améliorées et le développement de nouvelles technologies, garantissent des soins plus efficaces.

Catégorie « visionnaire » (plus de 500 M$) - RelayHealth de McKesson Canada : La technologie SaaS fait de RelayHelath une puissante application Web qui sécurise parfaitement le flux d'information entre les patients et leurs prestataires de soins de santé où qu'ils soient. En se basant sur le point de service, RelayHealth accélère l'échange d'information, facilite la collaboration entre les prestataires de soins de santé, améliore la qualité des soins en réduit les coûts.

Pour plus d'information sur le prix Innovateur de l'année Vision To Reality et ses gagnants et finalistes, cliquez ici.

