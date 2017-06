Frontier Precision introduit les systèmes de cartographie VAS de Microdrones® dans l'ouest des États-Unis







MAPLE GROVE, Minnesota, 2 juin 2017 /CNW/ - Frontier Precision, l'un des principaux fournisseurs de services et d'équipements de construction et de géographie dans l'ouest des États-Unis, annonce qu'il offrira désormais les solutions aériennes télépilotées de cartographie de Microdrones.

« Nous sommes ravis de cette technologie et de notre partenariat avec Microdrones », souligne Steve Richter, vice-président des ventes et du marketing à Frontier Precision. « Nous savons qu'il s'agit d'une partie importante de notre avenir. »

Établie depuis 25 ans, la société offre des services de levés géospatiaux et de cartographie sur système d'information géographique (SIG) pour la collecte de données sur le terrain, le contrôle des moustiques, les ressources hydriques et la construction, à une clientèle répartie dans le Minnesota, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Colorado, le Wyoming, le Montana, l'Alaska, l'Idaho, Washington et l'Oregon. Les membres de l'équipe indiquent que l'ajout des produits de Microdrones à son offre commerciale a été une décision facile.

« Il y a eu beaucoup d'engouement envers les aéronefs multirotor lorsque Trimble a lancé ses véhicules aériens télépilotés (VAT) », explique Richter. « En commençant à desservir des entreprises de construction, nous avons découvert que les VAT offraient beaucoup d'avantages pour ce secteur. De plus, de nombreux clients ont fait l'essai de drones moins chers et cherchent maintenant quelque chose de plus professionnel. Ces industries misent sur les VAT, et nous avons bien hâte d'aider notre clientèle à atteindre ses objectifs. »

Pour y parvenir, Frontier Precision a retenu les services de Jack Wilcox, pilote certifié et spécialiste des VAT, qui se concentrera uniquement à aider les usagers à apprivoiser leur appareil. Le personnel de Frontier Precision a récemment terminé le programme de formation mdAcademy de Microdrones, incluant un module spécialisé qui l'a préparé à former d'autres personnes à l'utilisation de ces systèmes.

« Depuis notre formation, nous avons effectué une multitude de missions et de démonstrations de vol pour notre clientèle », indique Richter. « Ces systèmes ont reçu un accueil très positif. Nous les avons fait connaître à une entreprise de construction, qui nous a dit que les biens livrés étaient dix fois supérieurs à ce qu'ils avaient obtenu avec le produit d'un concurrent. »

Richter affirme que les clients sont satisfaits de la technologie, mais aussi du prix.

« L'ensemble mdMapper1000 procure à notre clientèle une valeur beaucoup plus grande que ce qu'offre habituellement les VAT multirotor de calibre commercial », fait valoir Richter.

À compter de maintenant, Frontier Precision offre les ensembles mdMapper de Microdrones, des solutions complètes incluant l'aéronef, les capteurs et les logiciels -- tout ce qu'une entreprise a besoin pour effectuer de la cartographie aérienne. Ces ensembles ont été conçus pour être faciles à utiliser sans formation approfondie.

La gamme de produits mdMapper compte actuellement :

mdMapper200 - Compact, complet et offert à un prix concurrentiel, le mdMapper200 est idéal pour les entreprises à la recherche du drone le plus simple qui soit pour le transport, ou qui veulent élargir leur flotte de transport avec un drone plus petit.

Compact, complet et offert à un prix concurrentiel, le mdMapper200 est idéal pour les entreprises à la recherche du drone le plus simple qui soit pour le transport, ou qui veulent élargir leur flotte de transport avec un drone plus petit. mdMapper1000 - Des vols de très longue durée et une bonne résistance aux conditions environnementales hostiles font de ce système complet de cartographie un excellent choix pour le relevé, la cartographie, l'inspection et la construction.

Des vols de très longue durée et une bonne résistance aux conditions environnementales hostiles font de ce système complet de cartographie un excellent choix pour le relevé, la cartographie, l'inspection et la construction. mdMapper1000DG - Tous les avantages du mdMapper1000 conjugués à la puissance du géoréférencement direct (GD) offrent la meilleure précision et des économies de temps grâce à peu ou pas de points de contrôle terrestres. Étant supérieure aux technologies RTK et PPK, la GD assure une cartographie délimitée à la fois précise et efficace.

Les usagers peuvent aussi améliorer le côté fonctionnel de leurs systèmes en acquérant des ensembles d'accessoires; les clients peuvent en choisir un conçu pour l'inspection, la lecture multispectre ou l'imagerie thermique. Des ensembles pouvant traiter le méthane et le LiDAR seront bientôt offerts.

« Frontier Precision dispose d'une équipe exceptionnelle », affirme Richard Rayhel, gestionnaire des ventes de Microdrones pour l'ouest des États-Unis. « Les membres sont dévoués, professionnels et très avisés. C'est un plaisir de travailler avec eux. »

« Nous nous distinguons par notre détermination et par la place que nous accordons au service à la clientèle », ajoute Richter. « Nous nous assurons que le client sait comment faire fonctionner l'équipement qu'il acquiert chez nous. Notre objectif est de veiller constamment à ce qu'il réussisse ce qu'il entreprend. »

Pour en apprendre plus sur Frontier Precision, visitez http://www.frontierprecision.com/.

