AVIS AUX MÉDIAS - La Banque CIBC s'apprête à célébrer l'ouverture d'un centre bancaire au moyen d'un don de 10 000 $ à l'organisme Youth Without Shelter







TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - Le samedi 3 juin, la Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) célébrera l'ouverture officielle du nouveau centre bancaire CIBC autoroute 27 et Queens Plate, doté de caractéristiques modernes permettant de répondre aux besoins en constante évolution des clients d'aujourd'hui.

Pour souligner cette ouverture, la Banque CIBC remettra un don de 10 000 $ à l'organisme Youth Without Shelter, tout en offrant aux familles une journée remplie d'activités amusantes offertes sur place.

« Nous sommes impatients d'accueillir la clientèle dans notre nouveau centre bancaire d'Etobicoke, qui est doté d'équipements numériques et où nous offrirons une gamme complète de services-conseils et de solutions bancaires visant à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients », a déclaré Robert Gioacchini, vice-président de district à la Banque CIBC. « Dans le cadre de l'engagement constant de la Banque CIBC à l'égard de notre collectivité, nous sommes heureux de souligner notre ouverture officielle en versant un don à l'organisme Youth Without Shelter, qui est à la fois un refuge de secours et une agence d'aiguillage destinée aux jeunes sans-abri. »

D'une superficie de 5 930 pieds carrés, le centre bancaire est doté de plusieurs éléments modernes de la Banque CIBC, y compris :

de nouvelles aires interactives de démonstration des services bancaires, comprenant une gamme de tablettes Apple et Android, des ordinateurs portables et des téléphones intelligents, en vue d'aider les clients en matière d'opérations bancaires courantes et de leur offrir des conseils;

des espaces confortables offrant une expérience bancaire davantage personnalisée et interactive;

l'accès gratuit au Wi-Fi;

un vaste stationnement gratuit.

QUAND : Le samedi 3 juin, de 11 h à 15 h





? 11 h 45 - Inauguration et remise du chèque de 10 000 $ à l'organisme Youth Without Shelter



QUI : Michael Ford, conseiller municipal de la ville de Toronto, quartier 2, Etobicoke-Nord

Jonathon Dent, premier vice-président et chef régional

Robert Gioacchini, vice-président de district

Hedy Afsharian, directrice générale

Judy Leroux, directrice du développement et de l'embauche, Youth Without Shelter



QUOI : Collations, divertissements et cadeaux

Maquillage

Nascar Bob - course de voitures télécommandées







OÙ : Centre bancaire CIBC - autoroute 27 et Queens Plate

310 Queens Plate Drive

Etobicoke, ON

M9W 7J7

Pour célébrer cette ouverture, les clients de la Banque CIBC peuvent profiter de plusieurs offres spéciales d'une durée limitée, y compris :

aucuns frais mensuels pendant une période allant jusqu'à six mois sur tout compte-chèques;

réduction des frais annuels de la première année sur les cartes de crédit assorties de frais;

taux d'intérêt bonifié sur un CPG à long terme de la Banque CIBC.

Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises. Par l'intermédiaire de ses trois principales unités d'exploitation, Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs et Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre une gamme complète de produits et de services au moyen de son réseau étendu de services bancaires électroniques, de ses centres bancaires et de ses bureaux dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html ou sur Twitter @BanqueCIBC, Facebook (www.facebook.com/CIBC) et Instagram @CIBCMaintenant.

SOURCE Banque Canadienne Impériale de Commerce

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 09:45 et diffusé par :