Recours collectif de la légionellose : suite à l'audition en cour lundi prochain, Me Jean-Pierre Ménard fera le point sur l'évolution du dossier avec les victimes







MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le 5 juin prochain, à 9h30, à la salle 3.14 du Palais de justice de Québec, l'honorable Clément Samson entendra les appels en garantie dans le dossier du recours collectif autorisé suite à l'éclosion de légionellose de l'été 2012 à Québec. Par ces appels en garantie, les défendeurs demandent au tribunal d'ajouter d'autres entités comme défendeurs en garantie pour assurer leur défense et éventuellement partager la responsabilité.

Suite à cette audition, les membres du groupe faisant partie du recours collectif sont conviés à une rencontre d'informations avec Me Jean-Pierre Ménard à 19h00 au Patro Roc-Amadour afin de faire le point sur l'évolution du dossier.

Pour rappel, le groupe tel que défini par la cour est composé de « toutes les personnes qui ont contracté la légionellose à Québec entre le 26 juillet 2012 et le 8 octobre 2012, et dont le diagnostic a fait l'objet d'une déclaration à tout directeur de la santé publique des régions administratives du Québec ainsi que leurs conjoints, héritiers et aidants naturels et aussi les ayants droit de ces personnes. »

Les membres du groupe n'étant pas déjà entrés en contact avec nous sont également conviés à cette rencontre.

La rencontre est ouverte à tous, mais priorité sera donnée aux membres du groupe et à leurs proches en raison de la capacité limitée de la salle.

DATE : 5 juin 2016 HEURE : 19h00 ADRESSE : Patro Roc-Amadour, 2301 1re Avenue, Québec, QC G1L 3M9

NOTE : Les médias locaux sont invités à diffuser l'information sur la tenue de la rencontre d'informations avant lundi de façon à permettre aux membres du groupe qui ne se sont pas encore manifestés d'en être informés.

SOURCE Ménard, Martin, avocats

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 09:23 et diffusé par :