Stratégie performe - La ministre Lise Thériault confirme la sélection de 32 projets représentant des investissements de 43 millions de dollars







LAVAL, QC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le nom des 32 entreprises1 dont les initiatives ont été retenues lors de la sixième sélection de projets dans le cadre de la stratégie performe a été dévoilé aujourd'hui par la vice-première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault.

Réalisées dans dix régions du Québec, ces initiatives totalisent des investissements de 43 millions de dollars de la part des entreprises et permettront la création et la consolidation de plus de 2 000 emplois.

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d'un accompagnement personnalisé grâce à une équipe d'accélération de projets composée notamment de représentants d'Export Québec, d'Investissement Québec et d'Emploi?Québec et pilotée par un conseiller en développement économique du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

Citation :

« Par l'entremise de la stratégie performe, nous mettons à la disposition de nos PME une initiative efficace qui répond à leurs besoins et contribue à maximiser leur capacité d'innover et d'exporter. Voilà une stratégie qui donne au Québec et à ses entreprises davantage d'outils pour prospérer! C'est donc avec fierté que nous annonçons aujourd'hui la sélection de 32 entreprises québécoises, lesquelles verront à leur tour leur croissance propulsée grâce à l'accompagnement d'une équipe qualifiée et dynamique. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière



1. Voir la liste des entreprises en annexe.

Faits saillants :

Mise en place en 2015, la stratégie p erfor me vise à établir des partenariats d'affaires avec des entreprises qui proposent des projets d'innovation ou d'exportation. Afin de soutenir leur croissance et d'accélérer la réalisation de leurs projets, le gouvernement a adapté son intervention à leur contexte et à leurs besoins particuliers.

Rappelons que le Ministère a conclu une entente avec Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Capital régional et coopératif Desjardins, Fondaction CSN et le Fonds de solidarité FTQ afin de constituer un fonds de 50 millions de dollars pour faciliter l'accès des entreprises au capital requis pour le financement et la réalisation de leurs projets.

À ce jour, et en incluant la sixième sélection de projets, 195 initiatives d'innovation et d'exportation provenant de 16 régions du Québec ont été priorisées grâce à cette stratégie. Ces projets représentent des investissements de plus de 547 millions de dollars de la part des entreprises ainsi que la création et la consolidation de plus de 12 000 emplois.

Liens connexes :

Pour obtenir plus d'information concernant la stratégie performe et pour soumettre une candidature afin de bénéficier d'un accompagnement sur mesure, visitez le www.economie.gouv.qc.ca/performe .

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Annexe

Liste des entreprises priorisées dans le cadre de la stratégie performe

Entreprises

Régions

Aedifica Montréal Airpura Industries Laval Alifab Chaudière-Appalaches Elfiq Montréal Emballage Coderre Packaging Centre-du-Québec Eski Montréal Félix Homme Laval Fonderie Poitras Chaudière-Appalaches Fuji Semec Montérégie Grillage Bolar (Canada) Laurentides Homeocan Montréal Huppé Meubles Centre-du-Québec I. Thibault Chaudière-Appalaches Industries Martins Montérégie Interbois Chaudière-Appalaches Le Groupe Génitique Saguenay-Lac-Saint-Jean Les Ateliers Jacob Lanaudière Les Bois Francs D.V. Outaouais Les Composites Motion Lanaudière Les Industries et Équipements Laliberté Chaudière-Appalaches Les Produits d'Aluminium Wilton Montréal LVL Global Abitibi-Témiscamingue Marine Presse du Canada Montréal Menuiserox Chaudière-Appalaches Perrin Montréal Précision J.L.M. Laval PyroGenesis Canada Montréal RefPlus Montérégie Robotiq Chaudière-Appalaches Shell-O-Matic Montréal Stageline Scène Mobile Lanaudière Vizüsolution Laurentides

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la Condition féminine

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 09:30 et diffusé par :