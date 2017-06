OBI Pharma annonce l'acquisition de TH-3424 auprès de Threshold Pharmaceuticals







OBI Pharma va développer l'OBI-3424 (anciennement TH-3424) comme traitement potentiel contre les cancers qui expriment l'AKR1C3.

TAIPEI, Taïwan, 2 juin 2017 /PRNewswire/ -- OBI Pharma, Inc., société taïwanaise de biotechnologie (TPex : 4174), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait passé un accord avec Threshold Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : THLD) concernant l'acquisition de TH-3424, un nouveau promédicament à petites cellules haut de gamme qui cible de façon sélective les cancers qui surexpriment l'enzyme aldo-keto réductase 1c3 (AKR1C3). Ce produit sera renommé OBI-3424, avec effet immédiat.

L'OBI-3424 est un promédicament haut de gamme qui libère de manière sélective un puissant agent alkylant de l'ADN en présence de l'enzyme AKR1C3. Ce mode d'action sélective distingue l'OBI-3424 des agents alkylants traditionnels, comme la cyclophosphamide et l'ifosfamide, qui sont non sélectives.

La surexpression d'AKR1C3 a été documentée dans un certain nombre de cancers résistants aux traitements et difficiles à traiter. Par exemple, les carcinomes hépatocellulaires (CHC), qui surexpriment sensiblement l'AKR1C3 chez la majorité des patients. L'OBI-3424 a fait apparaître de puissantes activités dans des modèles précliniques des CHC, y compris un modèle résistant au traitement standard, sorafenib. L'AKR1C3 est dérégulé de manière adaptive en réponse à la castration ; par conséquent, le cancer de la prostate résistant à la castration constitue une autre population logique avec des besoins non satisfaits dans laquelle l'OBI-3424 sera testé. En outre, le US National Cancer Institute procède à des évaluations précliniques de l'OBI-3424 pour le traitement potentiel de la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules T (T-ALL).

Par ailleurs, une sélection individualisée des patients par coloration pour la surexpression de l'AKR1C3 par immunohistochimie peut être réalisée pour identifier les patients qui présentent d'autres types de tumeurs qui sont les plus susceptibles de réagir au traitement avec l'OBI-3424, et offrent donc la possibilité d'une stratégie de développement clinique simplifié.

En vertu de cet accord, Threshold cèdera à OBI Pharma ses droits de propriété ainsi que ses données précliniques et de fabrication pour l'OBI-3424 en échange d'un montant unique anticipé qui n'a pas été divulgué. Il n'y aura aucun paiement ultérieur ou royalties à l'avenir. OBI Pharma détiendra ainsi la propriété intellectuelle mondiale de Threshold ainsi que les droits de vente, de développement et de fabrication de l'OBI-3424, sauf pour certains pays en Asie (voir note de bas de page 1).

« L'OBI-3424 est un médicament anticancéreux innovant qui peut agir de manière préférentielle sur les cancers qui surexpriment l'enzyme d'activation AKR1C3. L'AKR1C3 est sensiblement surexprimé dans un certain nombre de cancers qui correspondent à des besoins non satisfaits, y compris le carcinome hépatocellulaire, le cancer de la prostate résistant à la castration et la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules T. L'OBI-3424 offre la possibilité de lectures d'efficacité précoces en fonction des taux de réponse objective pour des populations de patients résistants bien définies », explique le docteur Tillman Pearce, M.D., responsable médical chez Threshold.

« Nous poursuivrons nos travaux précliniques et espérons que l'OBI-3424 deviendra une solution thérapeutique robuste pour les patients atteints de cancers qui surexpriment l'AKR1C3 », ajoute Amy Huang, directrice générale d'OBI Pharma, Inc. « Ce nouveau traitement thérapeutique contre le cancer enrichit notre pipeline et nous rapproche de notre objectif, qui est d'être une grande entreprise biopharmaceutique mondiale dans la lutte contre le cancer ».

OBI Pharma entend accélérer le développement de l'OBI-3424, en présentant une demande « nouveau médicament expérimental » (Investigational New Drug, IND) à la U.S. Food and Drug Administration (FDA) dès le début 2018.

(1) OBI obtient les droits mondiaux à l'exception des pays suivants : Chine, Hong Kong, Macao, Taïwan, Japon, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Turquie et Inde.

A propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. est une société biopharmaceutique basée à Taïwan et qui a été fondée en 2002. Sa mission consiste à mettre au point de nouveaux agents thérapeutiques pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits, avec des cibles cancer comme les antigènes de série Globo, l'AKR1C3 et d'autres cibles prometteuses. Le produit phare de la société, l'adagloxad simolenin (anciennement OBI-822), est une immunothérapie active haut de gamme pour le cancer du sein métastatique. OBI élabore également des immunothérapies actives de nouvelle génération pour traiter des cancers difficiles, dont ceux du poumon, du colon, du pancréas, de l'estomac et de l'ovaire. Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur www.obipharma.com/en.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne décrivent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De tels énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des déclarations sur de prochains essais cliniques, sur les résultats et le calendrier de ces essais. De tels facteurs de risques sont identifiés et exposés de temps en temps dans les rapports et les présentations d'OBI Pharma, notamment dans les documents qu'OBI Pharma dépose auprès de la Taiwan Securities and Exchange Commission.

