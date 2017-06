Les gouvernements du Canada et de l'Ontario, ainsi que Toronto réaffirment leur engagement à l'égard de la planification de la ligne de décongestion de Toronto







TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario et la Ville de Toronto effectuent des investissements afin de créer des emplois et de faire croître la classe moyenne tout en établissant les fondements pour un avenir économique solide et durable. Investir dans les infrastructures publiques favorise des services de transport en commun efficaces et abordables qui aident les Canadiens à se rendre en toute sécurité et à l'heure au travail, à l'école et à toute autre activité.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et député de York?Sud - Weston, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Steven Del Duca, ministre des Transports de l'Ontario, et M. John Tory, maire de la Ville de Toronto, ont réaffirmé aujourd'hui leur engagement de lutter contre le surpopulation et la congestion dans le réseau de transport en commun de Toronto. Le gouvernement du Canada fournira plus de 27 millions de dollars au titre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun afin de soutenir la planification et la conception préliminaire d'une ligne de décongestion, soit une future ligne de transport rapide qui permettrait de désengorger la ligne de métro Yonge et d'offrir plus d'options de déplacement aux usagers. L'Ontario versera plus de 150 millions de dollars pour faire avancer les travaux de planification et de conception du projet de la ligne de décongestion dans le cadre du plan Faire progresser l'Ontario. La Ville de Toronto versera une contribution de plus de 27 millions de dollars pour la prochaine phase des travaux de planification et de conception dans le cadre de cet important projet, ce qui s'ajoute aux 4 millions de dollars déjà versés pour les travaux de planification de la ligne de décongestion.

Ce projet fera avancer les travaux de planification et de conception concernant l'alignement approuvé par le conseil municipal de Toronto pour la ligne de décongestion, de l'avenue Pape et l'avenue Danforth jusqu'au centre-ville par la rue Queen East. Cette ligne permettra d'améliorer les déplacements à Toronto et d'aider les usagers à se rendre à destination à temps et rapidement.

Cet investissement fait partie d'une entente entre le Canada et l'Ontario pour le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans des infrastructures de transport en commun qui permettent aux usagers de se rendre là où ils doivent aller en toute sécurité et de manière efficace, tout en contribuant à la prospérité économique et à la croissance de la classe moyenne. Des réseaux de transport en commun modernes aident à rendre les municipalités de l'Ontario plus fortes, plus inclusives et plus durables. Je suis heureux de soutenir cette première étape très importante du projet de ligne de décongestion au centre?ville de Toronto. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et député de York?South - Weston, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux d'avoir, dans tous les ordres de gouvernement, des partenaires qui partagent notre vision qui consiste à développer un réseau de transport en commun bien conçu qui permet aux gens de se rendre à l'école, dans leur famille et à leur travail. Grâce à la ligne de décongestion, les usagers verront leurs déplacements quotidiens plus pratiques, et l'annonce d'aujourd'hui démontre que l'on maintient l'engagement d'atteindre cet objectif. Ce n'est qu'une partie de notre promesse de favoriser l'essor de l'Ontario grâce aux investissements en infrastructure les plus importants de l'histoire de notre province. »

L'honorable Steven De Duca, ministre des Transports de l'Ontario

« Je suis heureux de voir que le gouvernement fédéral consacre le financement dont on a tant besoin pour le transport en commun. Ce financement pour la planification, auquel s'ajoute l'investissement de la Ville, nous aide à aller de l'avant avec la planification de la ligne de décongestion. La Ville de Toronto est prête à continuer à développer le réseau de transport en commun pour l'avenir et se réjouit à l'idée de collaborer avec ses partenaires fédéraux et provinciaux pour concrétiser ce projet de construction dans l'intérêt de ses résidents. »

John Tory, maire de Toronto

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques du . Pour appuyer le transport en commun, le Budget 2017 propose 25,3 milliards de dollars. Ce montant inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes, les ponts, ainsi que les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées. Ce sont plus de 190 milliards de dollars qui sont consacrés aux infrastructures publiques sur une période de 13 ans, à compter de 2014?2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez Ontario.ca/ONRenforce.

réalise les investissements les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes, les ponts, ainsi que les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées. Ce sont plus de 190 milliards de dollars qui sont consacrés aux infrastructures publiques sur une période de 13 ans, à compter de 2014?2015. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez Ontario.ca/ONRenforce. L' Ontario s'est engagé à octroyer plus de 10 milliards de dollars pour des projets de transport en commun rapide à Toronto récemment achevés, en cours de construction ou qui seront bientôt en cours.

s'est engagé à octroyer plus de 10 milliards de dollars pour des projets de transport en commun rapide à récemment achevés, en cours de construction ou qui seront bientôt en cours. La Ville de Toronto investit jusqu'à 856 millions de dollars pour les projets de transport en commun partout à Toronto dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

investit jusqu'à 856 millions de dollars pour les projets de transport en commun partout à dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun. La ligne de décongestion permettra de désengorger la ligne 1 Yonge-University, à la hauteur de la gare Bloor-Yonge, et pour les véhicules de transport en commun à la surface qui entrent au centre-ville et qui en sortent.

La planification de la ligne de décongestion vers le sud est une priorité de la Ville et de la TTC pour l'agrandissement du réseau de transport en commun. Selon les prévisions actuelles de la demande, la ligne de décongestion vers le sud est requise d'ici 2031.

