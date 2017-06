/R E P R I S E -- Avis aux médias - Emploi et Développement social Canada







OTTAWA, le 1 juin 2017 /CNW/ - La ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, participera au « Buildathon » de la Société Neil Squire et fera une annonce liée à la participation et à l'intégration des Canadiens handicapées.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.

DATE :

Le vendredi 2 juin 2017





HEURE :

Discours de la ministre : 9 h 15





ENDROIT :

TELUS Garden



510, rue W Georgia



Centre Innovation, 5ième étage



Vancouver (Colombie-Britannique)





NOTES :



Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 00 pour s'inscrire et doivent présenter une pièce d'identité valide aux fins d'accréditation.

Entrée accessible :

L'ensemble du centre est accessible

