La zone hi-tech de Chengdu a lancé la cinquième édition de « Travelling in Europe » pour les entreprises des domaines des sciences et des technologies







CHENGDU, Chine, 2 juin 2017 /PRNewswire/ -- Le 1er juin, une délégation réunissant les représentants de plus de 40 entreprises chinoises des domaines des sciences et des technologies quitteront Chengdu, une ville dans l'ouest de la Chine, pour se rendre en Europe pour entamer sa coopération et ses échanges en Espagne, en France et en Russie. Tous les représentants d'entreprises qui participent à « Travelling in Europe » proviennent de la zone hi-tech de Chengdu, reconnue comme la « Silicon Valley de la Chine occidentale », et qui est également l'organisatrice de cette initiative qui s'étendra sur des milliers de miles.

Pendant ces activités, les entreprises de la zone hi-tech communiqueront et échangeront des idées sur de nombreux projets avec des entreprises correspondantes en Espagne et en Russie. Avec douze entreprises de la zone hi-tech, Chengdu participera également à la première formation en matière d'innovation et d'entreprenariat au parc de coopération sino-français à Nice (France) ; et au cours de l'activité « Travelling in Europe » l'année dernière, la zone hi-tech de Chengdu et Sophia Antipolis ont signé l'accord de coopération sur ce parc de coopération.

En outre, la zone hi-tech de Chengdu et la province de Catalogne (Espagne), organiseront le forum de coopération sino-espagnole pour le commerce et l'investissement, et discuteront également avec CDTI de la possibilité d'apporter une contribution importante au projet « CHINEKA » visant à promouvoir l'innovation et la coopération entre les petites et moyennes entreprises chinoises et espagnoles. L'activité Chengdu « Jingronghui - Entrepreneurship Tianfu » sera quant à elle organisée au parc technologique de Scolkovo (Russie). La zone hi-tech de Chengdu signera un accord avec la Fondation Scolkovo de Russie en vue de renforcer la coopération entre les deux parties dans les domaines de l'innovation et de l'entreprenariat.

Première zone nationale indépendante de démonstration de l'innovation en Chine occidentale, la zone hi-tech de Chengdu participe pleinement à l'initiative de la « Nouvelle route de la soie ». Après le forum « Nouvelle route de la soie » pour la coopération internationale, la première plate-forme sino-européenne de coopération et de service, « Sino-European Center » a été lancée dans la zone hi-tech de Chengdu, et a été confirmée comme le lieu où se tiendra à chaque fois le Symposium de coopération Chine-Europe pour l'investissement, le commerce et la technologie.

