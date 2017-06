Napec inc. publie le résultat des votes des actionnaires pour l'élection des administrateurs







DRUMMONDVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 2 juin 2017) - NAPEC inc. (« NAPEC » ou la « société ») (TSX:NPC) a tenu son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (« l'Assemblée ») le 1er juin 2017. Lors de l'Assemblée, tous les candidats présentés à titre d'administrateurs ont été dûment élus au conseil d'administration de NAPEC par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration comme suit :

Nom En faveur Abstentions % % Serge Chiasson 83,60 16,40 Yves Filion 83,60 16,40 Pierre L. Gauthier 99,97 0,03 Guy Pelletier 97,41 2,59 Luc Reny 83,66 16,34 Yves Rheault 94,21 5,79 Jean Rochette 83,60 16,40 Denis Tremblay 97,09 2,91

Les actionnaires présents en personne ou par procuration à l'Assemblée ont également approuvé, dans une proportion de 76,23%, une résolution aux fins d'approuver, ratifier et confirmer l'adoption du Règlement quatorzième - Règlement relatif aux exigences en matière de préavis pour la mise en candidature d'administrateurs de la Société.

Veuillez noter que le rapport sur les résultats du vote est également disponible sur SEDAR à www.sedar.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction à l'égard d'événements futurs. Ces énoncés prospectifs dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient être différents de ce qui est prévu. La direction n'assume pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs autre que celle requise par la loi.

SURVOL DE LA SOCIÉTÉ

NAPEC est une société qui opère dans le secteur de l'énergie. La société est un important fournisseur de services pour les marchés des services publics et de l'industrie lourde principalement au Québec, en Ontario et dans l'est des États-Unis. NAPEC et ses filiales construisent et entretiennent des réseaux de transport et de distribution d'électricité, des fermes de panneaux solaires, de même que des réseaux d'alimentation en gaz naturel. La société effectue aussi l'installation d'équipements lourds alimentés au gaz et à l'électricité pour des entreprises de services publics, des centrales électriques industrielles au gaz naturel et des usines pétrochimiques à travers l'Amérique du Nord. La société offre également des services de construction environnementale et de plateformes routières.

Pour de plus amples renseignements concernant NAPEC, il est possible de consulter la base de données de SEDAR (www.sedar.com) ainsi que le site internet de la société : www.napec.ca

