49e Congrès de la FCSQ - Imaginer l'école de demain

LAVAL, QC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Près de 400 personnes, élus scolaires, gestionnaires et partenaires de l'éducation, ont répondu à l'invitation de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) et participent au 49e Congrès de la FCSQ, Rêvons l'école, qui se déroule sous la présidence d'honneur de madame Paule Fortier, présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.

Alors que le gouvernement s'apprête à dévoiler une politique de la réussite éducative, que des budgets importants sont disponibles pour la construction de nouvelles écoles, que les nouvelles technologies ont un impact sur les façons d'enseigner et le quotidien des élèves, que le marché de l'emploi évolue, que les relations entre l'école et sa communauté changent, l'objectif du congrès est d'imaginer l'école de demain.

Débutant par une conférence de l'auteur-compositeur-interprète Fred Pellerin, le congrès se poursuivra sous la forme d'ateliers qui aborderont l'école sous tous ses angles. Un groupe d'élèves sera également invité à donner son point de vue.

Événement : Ouverture du congrès de la FCSQ Date : Vendredi 2 juin 2017 Heure : 8 h 30 Endroit : Sheraton Laval, salles Laval 1 et 2

2240, Autoroute des Laurentides

Laval, Québec

Horaire du 2 juin

8 h 30

Allocution de la présidente du congrès, Mme Paule Fortier, présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles





8 h 40

Conférence d'ouverture par Fred Pellerin





10 h

Ateliers



Les élèves de demain et leurs rapports avec les générations précédentes Architecture : la part de l'environnement bâti dans l'expérience et l'apprentissage L'école numérique : pour que ce ne soit pas une utopie... Les compétences futures recherchées Organisation du travail 3.0 : les enjeux et les défis d'adaptation L'école au coeur de sa communauté : des approches gagnantes pour la rapprocher de son milieu

























13 h 30

Ateliers





15 h 30

Retour sur les ateliers

Le programme complet est disponible sur le site Internet de la FCSQ au www.fcsq.qc.ca. La salle Laval-sur-le-lac du Sheraton Laval est mise à la disposition des médias.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

