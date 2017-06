Facebook est le réseau social numéro un des Québécois pour accéder à de l'information







QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Même si la télévision demeure cette année encore le moyen le plus utilisé pour s'informer, près de 7 adultes québécois sur 10 utilisent hebdomadairement Internet comme source d'information, ce qui représente une augmentation significative de 18 points comparé aux donnés 2012 de cette même enquête. Chez les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans, le Web représente la première source d'information pour la presque totalité (95 %). De plus, 74 % d'entre eux vont sur les réseaux sociaux pour consulter des nouvelles, comparativement à 43 % pour l'ensemble de la population. Facebook est le réseau social le plus utilisé par les adultes québécois pour accéder à de l'information journalistique ou à des nouvelles sur une base hebdomadaire (39 %), suivi par YouTube (15 %), Google + (12 %) et Twitter (7 %).

Environ les deux-tiers (66 %) des adultes québécois suivent l'information en temps réel sur Internet. Cette proportion augmente à 84 % chez les 18-24 ans. Les jeunes adultes sont aussi les plus enclins à accéder aux nouvelles à partir de leur téléphone intelligent (70 %) et sont aussi de très grands utilisateurs de messagerie intégrée aux réseaux sociaux pour communiquer avec leur entourage proche (66 %).

« L'information journalistique et les nouvelles sont de plus en plus accessibles et proviennent maintenant de sources très diversifiées et parfois à la crédibilité douteuse. Or, les jeunes qui fréquentent en majorité les réseaux sociaux pour s'informer doivent rester vigilants face au phénomène des fausses nouvelles (« fake news »), qui sont de plus en plus présentes partout dans le monde. Parallèlement, le modèle d'affaires des médias de type « traditionnel » est sous pression. Ceux-ci voient leurs revenus publicitaires diminuer d'année en année, alors que la population se tourne massivement vers le Web pour s'informer » affirme Claire Bourget, directrice principale de la recherche marketing au CEFRIO.

Utilisation du mobile pour s'informer et communiquer

Comme en 2015, 43 % des adultes québécois disent avoir utilisé un téléphone intelligent ou une tablette numérique pour accéder à de l'information journalistique ou à des nouvelles au cours de la dernière semaine. Cette stabilité par rapport à l'année précédente pourrait s'expliquer par la stagnation du taux d'équipement des adultes québécois en appareils mobiles. De plus, près de 6 adultes sur 10 ayant un téléphone intelligent utilisent ce dernier pour aller sur des moteurs de recherche au moins une fois par jour.

Même si le téléphone (résidentiel à 81 % et mobile à 56 %) demeure encore le moyen le plus utilisé pour communiquer, les adultes québécois font grand usage des outils Internet pour communiquer avec leurs proches : le courriel (46 %), la messagerie intégrée aux réseaux sociaux (42 %) et le clavardage (24 %). De plus, la moitié des adultes québécois se considèrent très à l'aise pour communiquer avec leurs proches sur Internet.

Les adultes québécois utilisent une panoplie de moyens pour communiquer avec leur entourage, mais le niveau d'usage diffère grandement selon les générations.

À propos de NETendances 2016

L'enquête NETendances du CEFRIO dresse depuis plus de 16 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation d'Internet et du numérique au Québec. NETendances 2016 a été réalisé grâce au soutien financier du Mouvement des caisses Desjardins, de Vidéotron, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, sans oublier la collaboration de BIP - Bureau d'intervieweurs professionnels pour la collecte de données.

À propos du CEFRIO

Organisme de recherche et d'innovation, le CEFRIO accompagne les entreprises et les organisations dans la transformation de leurs processus et pratiques d'affaires par l'appropriation du numérique. Membre de QuébecInnove, le CEFRIO est mandaté par le gouvernement du Québec afin de contribuer à l'avancement de la société québécoise par le numérique. Il recherche, expérimente, enquête et fait connaître les usages des technologies de l'information et des communications dans tous les volets de la société. Son action s'appuie sur une équipe expérimentée, un réseau de plus de 90 chercheurs associés et invités ainsi que l'engagement de près de 250 membres. Son principal partenaire financier est le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

