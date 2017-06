Les inondations printanières n'ont pas eu raison de la centrale historique aux chutes de la Chaudière - Énergie Ottawa participe à Portes ouvertes Ottawa pour offrir une visite électrisante







OTTAWA, le 2 juin 2017 /CNW/ - Malgré les niveaux d'eau exceptionnellement élevés et les inondations sans précédent du mois de mai, Énergie Ottawa ouvrira ses portes pour permettre au public de visiter sa centrale historique aux chutes de la Chaudière.

À l'occasion de Portes ouvertes Ottawa, qui se tiendra cette fin de semaine les 3 et 4 juin, les résidents auront droit à une visite guidée de la centrale no 2, la plus ancienne centrale hydraulique en exploitation au Canada. Encore aujourd'hui, cette centrale alimente notre ville en électricité en produisant de l'énergie propre et renouvelable.

Veuillez noter que les visiteurs doivent porter des chaussures fermées à talon plat, car il s'agit d'une zone d'industrie légère. Le bâtiment n'est malheureusement pas accessible aux fauteuils roulants ni aux poussettes.

Énergie Ottawa, filiale d'Hydro Ottawa, est le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario.

La centrale no 2 est la plus ancienne centrale hydraulique encore en exploitation au Canada.

Les chutes de la Chaudière ont permis d'éclairer les rues d'Ottawa au moyen de lampadaires électriques et ont stimulé l'explosion industrielle du milieu des années 1800 en fournissant de l'énergie hydraulique aux nombreuses scieries qui occupaient autrefois les berges de la rivière des Outaouais.

La centrale hydraulique no 2 a été mise en service par E.H. Bronson en 1891, alors que l'industrie du bois était en plein essor. Sa longévité et son importance pour le réseau d'électricité ont contribué à sa désignation comme bâtiment patrimonial.

En 2001, on a entièrement modernisé et automatisé la centrale afin d'en assurer la durabilité à long terme. Tous les éléments patrimoniaux ont cependant été préservés - les cadrans, les compteurs et les commutateurs d'origine se trouvent encore dans le bâtiment, si bien que l'équipement ressemble en tous points à celui d'il y a 100 ans.

Portes ouvertes Ottawa est une activité annuelle qui permet aux résidents d'explorer les bâtiments de la ville les plus importants sur le plan historique.

Depuis qu'Hydro Ottawa a commencé à participer à Portes ouvertes Ottawa en 2011, des milliers de personnes ont visité sa centrale no 2. Pour regarder une courte vidéo de l'activité de l'an dernier, cliquez ici.

« Cette année, la rivière des Outaouais a mis nos installations à rude épreuve, mais la centrale no 2 a résisté aux nombreuses menaces - inondations, incendies, etc. J'invite les résidents et les autres visiteurs à venir voir de près ce joyau patrimonial. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction, Hydro Ottawa

Énergie Ottawa est une société énergétique diversifiée et novatrice. Principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, elle exploite des centrales hydrauliques, des installations solaires et des centrales aux gaz d'enfouissement. Elle offre des services de gestion de l'infrastructure, entre autres des essais de câbles, des solutions en matière d'ingénierie et des services de surveillance de la qualité de l'alimentation. Son groupe des services énergétiques propose aux clients commerciaux une large gamme de services de gestion de l'énergie. Énergie Ottawa inc. est une filiale en propriété exclusive de la Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

