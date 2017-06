De nouvelles données de la cohorte KIHDNEy montrent des résultats biochimiques améliorés et une large gamme d'admissibilité des patients grâce à une hémodialyse plus fréquente utilisant le NxStage System One







Les données seront présentées dans le cadre du 54ème Congrès ERA-ETA

LAWRENCE, Massachusetts, 2 juin 2017 /PRNewswire/ -- NxStage Medical, Inc. (Nasdaq : NXTM), une société de technologie médicale de premier plan axée sur l'amélioration des soins rénaux, a annoncé aujourd'hui de nouveaux résultats démontrant les résultats biochimiques positifs associés à une hémodialyse plus fréquente utilisant le NxStage® System Onetm. Les données seront présentées au Congrès ERA-ETA du 3 au 6 juin 2017 à Madrid, en Espagne.

La recherche a été menée par l'équipe de la cohorte « Knowledge to Improve Home Dialysis Network in Europe » (KIHDNEy) avec deux présentations par affiche par les principaux auteurs, le Dr. Maxence Ficheux, néphrologue, CHR Clémenceau, Caen, France et le Dr. Roberto Corciulo, néphrologue, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, Bari, Italie, ainsi que des colloques par le Dr. Sunita Nair, consultante néphrologue et chef clinique, Home Dialysis Therapy Shrewsbury et Telford NHS Trust, Royaume-Uni, présentant les résultats de 12 mois de la cohorte KIHDNEy, et le prof. Eric Goffin, néphrologue et chef clinique, Cliniques Universitaires Saint Luc, Bruxelles, Belgique, portant sur les pathologies minérales et osseuses. Les participants à la conférence peuvent rencontrer les représentants de NxStage au stand 3.155.

Des présentations orales sont prévues pour le dimanche 4 juin à 18 h 45 HAEC durant le symposium, More Frequent HD Improved Outcomes: The Wish Comes True At Home (Une dialyse à domicile plus fréquente améliore les résultats : le souhait devient réalité à domicile), présidé par le Dr. Natalie Borman, directrice médicale, consultante néphrologue, Wessex Renal and Transplantation Unit, Portsmouth, Royaume-Uni, et Maria-Auxiliadora-Bajo, néphrologue, Hospital Universitario La Paz, Madrid, Espagne. Durant le symposium, Matthew Herbert, un patient NxStage du Royaume-Uni, évoquera également son parcours de dialyse et ses expériences sous hémodialyse nocturne à domicile avec le NxStage System One.

Parmi les 11 chercheurs KIHDNEy, 3 des contributeurs seront sur place pour présenter des données obtenues de 182 patients de 9 unités rénales dans 5 pays, soulignant les bienfaits cliniques d'une hémodialyse plus fréquente à domicile, notamment :

Un contrôle amélioré du volume liquidien et une bonne clairance des solutés :

un faible taux d'ultrafiltration,



une réduction des médicaments antihypertenseurs,



une dose adéquate de dialyse.

Des paramètres de pathologie minérale et osseuse stables ainsi qu'une amélioration de l'albumine

Une bonne préservation de la fonction rénale résiduelle

« Les données continuent de réaffirmer qu'une hémodialyse plus fréquente utilisant le System One produit de meilleurs résultats thérapeutiques pour un large éventail de patients sous dialyse », a déclaré Allan Collins, directeur médical chez NxStage Medical. « Nous sommes ravis de partager ces données avec la communauté internationale des soins rénaux et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec elle pour améliorer l'accès des patients à cette option thérapeutique transformatrice. »

Le NxStage System One est un système d'hémodialyse simple, flexible et portable qui offre une large gamme d'options de thérapie de dialyse, y compris une dialyse à domicile, plus fréquente, et nocturne. Visitez nxstage.com pour en savoir plus sur les options thérapeutiques disponibles avec le System One.

Malgré les bienfaits pour la santé qu'une hémodialyse à domicile peut fournir aux personnes atteintes de néphropathie chronique, ce type de thérapie ne convient pas à tout le monde. Tous les patients ne bénéficient pas nécessairement des bienfaits que procure l'hémodialyse à domicile. Les risques associés aux traitements par hémodialyse dans n'importe quel environnement sont, sans y être limités, l'hypertension artérielle, la surcharge liquidienne, l'hypotension artérielle, les problèmes cardiaques et les complications de l'accès vasculaire. Les dispositifs médicaux utilisés pour les thérapies d'hémodialyse peuvent causer des risques supplémentaires, notamment l'entrée d'air dans la circulation sanguine et une perte de sang due à la coagulation ou le débranchement accidentel de la tubulure. Certains risques sont uniques au domicile. Les traitements à domicile sont suivis sans la présence d'un personnel médical et d'un support technique sur place. Les patients et leurs partenaires doivent suivre une formation sur la procédure à suivre et pour savoir comment obtenir une aide médicale ou technique en cas de besoin.

À propos de NxStage System One

Le NxStage System One est le premier et seul système d'hémodialyse vraiment portable autorisé expressément par la FDA pour l'hémodialyse à domicile et l'hémodialyse nocturne à domicile. Sa simplicité et sa taille révolutionnaire (à peine plus d'un pied de hauteur) permettent aux patients d'en faire usage aisément à domicile et de voyager librement avec leur traitement. Lorsqu'ils le combinent au système de préparation de dialyse NxStage PureFlowtm SL, les patients peuvent encore se simplifier la vie en utilisant de l'eau du robinet pour préparer le liquide de dialyse sur place, à la demande. Contrairement aux systèmes conventionnels d'hémodialyse, le System One ne nécessite aucune infrastructure spéciale pour fonctionner. Sous la direction de leur médecin, les patients peuvent utiliser le NxStage System One, avec leurs partenaires formés, en fixant les séances de traitement selon leur convenance, que ce soit pendant leur sommeil ? à domicile ou en vacances ? et à une fréquence médicalement adaptée. De plus, la plateforme Nx2me Connected Health® de NxStage recueille des informations importantes sur NxStage System One et sur les patients afin de permettre une visualisation, une surveillance et des rapports flexibles pouvant améliorer la gestion ainsi que la rétention des patients et simplifier les soins dans un site alternatif. Le System One est également utilisé pour fournir une gamme d'options thérapeutiques flexibles dans des cadres de soins plus traditionnels tels que les hôpitaux et les centres de dialyse. Sa sécurité et ses performances ont été démontrées par l'expérience avec plus de 14 millions de traitements administrés à plus de 30 000 patients dans le monde entier. www.nxstage.com.

À propos de NxStage Medical

NxStage Medical, Inc. (Nasdaq: NXTM) est une société de dispositifs médicaux de premier plan qui a son siège à Lawrence dans le Massachusetts aux États-Unis, qui développe, fabrique et commercialise des produits innovateurs pour le traitement de l'insuffisance rénale en phase terminale (IRT) et de l'insuffisance rénale aiguë. NxStage a également mis en place un petit nombre de cliniques de dialyse spécialisées dans le développement de modèles de prestation de soins novateurs aux patients atteints d'IRT. Pour en savoir plus sur NxStage ainsi que ses produits et services, veuillez consulter les sites Web de la société sur www.nxstage.com et www.nxstagekidneycare.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse comprend des « déclarations prospectives » au sens des règles d'exonération de la loi Private Securities Litigation Reform de 1995 des États-Unis. Tous les énoncés que contient le présent communiqué, qui ne sont pas clairement historiques en nature, sont des déclarations prospectives signalées généralement par des mots tels que « anticiper », « croire », « s'attendre à », « estimer », « planifier » et autres expressions similaires. Les résultats réels peuvent varier substantiellement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives en réponse à divers facteurs importants, y compris ceux qui sont évoqués dans les documents déposés par NxStage auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2017. NxStage n'est soumise à aucune obligation (et décline expressément une telle obligation) de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

