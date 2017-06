La Banque CIBC présente une évaluation du crédit sans frais mobile pour les clients - une première pour une grande banque canadienne







La banque collabore avec l'entreprise de technologie financière Borrowell et Equifax Canada pour offrir des services mobiles qui présentent bien plus que des opérations

TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York). Pour aider les clients à mieux comprendre l'ensemble de leur situation financière, la Banque CIBC travaille avec l'entreprise de technologie financière chef de file Borrowell et Equifax Canada afin d'offrir aux Canadiens un accès gratuit et illimité à leur cote de crédit fournie à titre informatif au moyen de Services bancaires mobiles CIBC, n'importe où, n'importe quand.

Par l'intermédiaire de l'Application Services bancaires mobiles CIBC, les clients pourront accéder à leur cote de crédit d'Equifax qui sera mise à jour chaque trimestre, ce qui leur permettra de suivre leur situation financière au fil du temps. De plus, ils auront accès à des renseignements importants sur les facteurs qui ont une incidence sur une cote de crédit et des conseils sur la façon de l'améliorer.

« Tout en continuant de bâtir une expérience bancaire numérique personnalisée pour les clients, nous offrons également une technologie qui peut aider les clients à prendre des décisions financières éclairées au moment, à l'endroit et de la façon qui leur conviennent, a déclaré Aayaz Pira, premier vice-président, Services bancaires numériques, Services bancaires - détail et entreprises. D'un simple toucher sur leur application de services bancaires mobiles, les clients peuvent accéder facilement à leur cote de crédit. Ils ont ainsi un portrait complet de la santé globale de leur crédit et un meilleur contrôle sur leurs finances. »

Une étude récente de la Banque CIBC révèle que la majorité des Canadiens reconnaît l'importance de connaître sa cote de crédit pour détecter la fraude, toutefois, plus des deux tiers ne la connaissent pas (69 %). Deux personnes sur cinq (45 %) disent ne pas savoir comment obtenir leur cote de crédit.

Utilisant la plateforme en ligne de Borrowell qui s'appuie sur les données des rapports d'évaluation du crédit compilées par Equifax, le service d'évaluation du crédit sans frais sûr et sécuritaire de la Banque CIBC est considéré comme une demande de renseignements « non officielle », ce qui signifie qu'il n'aura pas d'incidence négative sur la cote globale du client. Cette initiative s'adresse directement à près de la moitié des Canadiens (49 %) qui affirment ne pas vouloir vérifier leur cote de crédit, par peur de répercussions négatives sur leur crédit.

« Il est important de connaître sa cote de crédit, particulièrement si vous envisagez l'achat d'une maison ou d'un véhicule, ou si vous êtes un nouvel arrivant au Canada et que vous tentez d'établir votre crédit, affirme Bijal Patel, vice-président à la direction, Produits, Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, Banque CIBC. En ayant leur évaluation de crédit à jour, les clients sont mieux placés pour planifier pour l'avenir et discuter avec un conseiller qui peut les aider à atteindre leurs objectifs. »

L'annonce d'aujourd'hui renforce l'engagement de la Banque CIBC à offrir des services bancaires mobiles qui vont au-delà des opérations. En ajoutant des caractéristiques mobiles qui témoignent du portrait détaillé de la situation financière du client, la Banque CIBC adopte une vue d'ensemble de l'importance des services bancaires mobiles dans les relations avec la clientèle.

« Il ne fait aucun doute que les clients utilisent les services bancaires mobiles pour effectuer leurs opérations bancaires courantes de façon rapide et pratique, a ajouté M. Pira. De plus en plus, les clients veulent une expérience bancaire mobile qui leur offre une analyse de leur situation financière et qui les aide à ne pas perdre de vue leur portrait global. De nouveaux services comme l'évaluation du crédit sans frais permettent de répondre à ces besoins. »

Lancé tout d'abord sur la plateforme mobile, le service d'évaluation du crédit sans frais sera offert en ligne à tous les clients de la Banque CIBC plus tard cette année.

Avis de non-responsabilité du sondage

Les 29 et 30 mars 2017, un sondage en ligne a été mené auprès de 1 517 adultes canadiens choisis au hasard parmi les personnes inscrites au Forum Angus Reid. La marge d'erreur, qui mesure la variabilité d'échantillonnage, est de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les responsables du sondage ont pondéré statistiquement les résultats en fonction des données du recensement relatives aux études, à l'âge, au sexe et à la région (et, au Québec, à la langue) pour créer un échantillon représentatif de la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux sont attribuables à l'arrondissement des données.

