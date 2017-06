Prix des médias CIVIS 2017 : treize émissions récompensées à Berlin







Treize programmes européens diffusés à la radio, au cinéma, à la télévision et sur Internet ont été récompensés jeudi soir (le 1er juin), lors de la remise du prestigieux Prix des médias CIVIS pour la migration, l'intégration et la diversité culturelle en Europe, qui s'est tenue au Ministère fédéral des Affaires étrangères à Berlin. Au total, 783 programmes issus de 24 États membres de l'UE ainsi que de Suisse ont participé à la compétition de 2017.

La cérémonie de remise des prix ainsi que le gala télévisé seront diffusés sur la chaîne ARD/Das Erste (première chaîne de télévision allemande) ainsi que dans de nombreuses émissions européennes (veuillez consulter les dates de diffusion).

Le Président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, ainsi que le ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, sont les commanditaires du Prix des médias CIVIS 2017.

Prix 2017

Le Prix des médias CIVIS 2017 a récompensé des programmes des chaînes ARD, BR, Deutschlandradio, France Télévisions, HR, MDR, NDR, RAI 3, SRF, WDR et de la Hamburg Media School. Les prix sont accompagnés d'une récompense financière.

Les lauréats déjà connus sont les gagnants du « Prix des jeunes médias CIVIS » : « Different Bayern » de Matthias Koßmehl (HMS/BR), et du Prix spécial CIVIS « Football et intégration » : « Ayham - My New Life » de Ilona Stämpfli, Marek Beles (TV), « Until the Last Breath » d'Agnese Franceschini, Tom Mustroph (Radio) et « Together2016 - the Integrative Power of Football » de Stephan Hermann (Web). Le Prix spécial CIVIS est également soutenu par la Fédération allemande de football (DFB). Pour l'audience, le prix cinéma CIVIS est décerné au long-métrage dramatique « Vor der Morgenröte » produit par X FILME CREATIVE POOL / IDÈALE AUDIENCE / MAHA PRODUCTIONS / DOR FILM. Des prix ont récompensé Maria Schrader (réalisation) ainsi que Stefan Arndt, Uwe Schott, Pierre-Olivier Bardet, Danny Krausz, Kurt Stocker, et Denis Poncet (production).

Des invités de marque présents au gala télévisé du Prix CIVIS

Le chargé d'intégration du gouvernement fédéral allemand, le ministre d'État Aydan Özoguz, ainsi que le spécialiste des droits de l'homme du gouvernement fédéral allemand, Bärbel Kofler, étaient présents lors de la cérémonie de remise des prix au Ministère fédéral des Affaires étrangères.

Étaient également présents : Karola Wille, présidente d'ARD et directrice-générale de MDR, le directeur-général de WDR Tom Buhrow, le directeur-général de SRG Roger de Weck, le directeur-général de Deutschlandradio Willi Steul, le PDG du groupe Freudenberg Mohsen Sohi, Minu Barati Fischer de l'alliance des producteurs allemands, le directeur de BR Radio Martin Wagner, le directeur de WDR Television Jörg Schönenborn, la directrice de WDR Radio Valerie Weber, la directrice administrative de WDR Katrin Vernau, le responsable de la coopération pour la recherche de NDR, WDR, SZ Georg Mascolo, le vice-président de DFB Eugen Gehlenborg, et le directeur média de DFB Ralf Köttker. Les présentateurs TV Ingo Zamperoni (ARD), Frank Elstner (ARD), Anja Reschke (NDR), Dunja Hayali (ZDF), Siham El-Maimouni (WDR), Cherno Jobatey (ZDF), les inspecteurs de police de Tatort (crime scene) Harald Krassnitzer (ORF) et Miroslav Nemec (BR), le réalisateur Buket Alakus, Michael Loeb (WDR mediagroup), Michael Radix (CIVIS Media Foundation), et bien d'autres participants ont répondu présents.

Les lauréats (résumé)

Le >Prix européen CIVIS télévisuel dans la catégorie Magazine< (programmes courts de 10 minutes maximum) a été décerné à Ben Bolz et Johannes Edelhoff pour leur contribution au magazine politique d'ARD, PANORAMA « Alternatives to Politics: Emotions instead of Facts » (Norddeutscher Rundfunk).

Le >Prix européen CIVIS télévisuel dans la catégorie Information (non fiction)< a été décerné à Domenico Iannacone et Luca Cambi pour leur reportage « Lontano Dagli Occhi/ Out of Sight » (RAI 3).

Le >Prix européen CIVIS télévisuel dans la catégorie Divertissement (fiction)< a ete accordé à Françoise Charpiat et Aude Marcle pour leur téléfilm « Ne m'abandonne pas/Don't Abandon Me » (France Télévisions).

Le >Prix européen CIVIS radio dans la catégorie Programme long (programmes longs de plus de six minutes)< a été attribué à Marina Frenk et Stefan Kanis pour leur émission de radio « Beyond the Chestnuts » (MDR Kultur - das Radio), ainsi qu'à Angela Fitsch, Ulrich Sonnenschein, Claudia Sautter, Karen Fuhrmann, et Martin Hürtgen pour leur émission quotidienne « The Limits of the Enlightenment - Right-Wing Violence and the Judiciary » (HR2-Kultur Der Tag). Le jury du Prix CIVIS a récompensé deux lauréats dans cette catégorie.

Le >Prix européen CIVIS radio dans la catégorie Programme court (programmes courts de six minutes maximum)< a été décerné à Anna Osius pour le 6ème volet de sa série « Life under IS » (WDR 5 Morgenecho).

Le >Prix européen spécial CIVIS « Football et intégration »< a été décerné à Ilona Stämpfli et Marek Beles pour leur documentaire télévisé « Ayham - My New Life » (Schweizer Radio und Fernsehen), Agnese Franceschini et Tom Mustroph pour le programme radio populaire « Dok 5 - Das Feature: Until the Last Breath » (Westdeutscher Rundfunk, Deutschlandradio) et Stephan Hermann, autorisé à représenter l'offre web vidéo « Together2016 » (CoupDoeil Productions).

Le >Prix européen CIVIS des médias en ligne dans la catégorie Programmes Web< a été décerné à Ole Leifels, autorisé à représenter le site Internet http://www.kein-raum-fuer-rechts.de (BAFF Filmproduktion, Kubikfoto3).

Le >Prix européen CIVIS des médias en ligne dans la catégorie Vidéos Web< a été attribué à Sylvia Griss, autorisée à représenter la vidéo « Ramo: Should I return to Syria? » (Bayerischer Rundfunk, programme télévisé culturel « Capriccio »).

Le >« Prix des jeunes médias CIVIS »< a été décerné à Matthias Koßmehl pour son court-métrage « Different Bayern » (Hamburg Media School, Bayerischer Rundfunk).

Le Prix des médias CIVIS récompense depuis 30 ans maintenant des émissions exceptionnelles diffusées à la radio, au cinéma et à la télévision, ainsi que sur Internet depuis 2010, qui promeuvent une coexistence pacifique au sein de la société immigrante européenne.

Dates de diffusion :

2 juin 2017 ARD/Das Erste, 0h50 - 02h05

1er juin 2017 ORF III Television, 23h30 - 0h45

2 juin 2017 tagesschau24, 23h30 - 0h45

2 juin 2017 WDR Television, 8h20 - 9h35

11 juin 2017 3sat, 10h05 - 11h20

ARD Radio et Deutsche Welle TV diffusent des rapports actualisés.



Contact auprès des médias :

CIVIS Media Foundation for Integration and Cultural Diversity in Europe

Michael Radix

Tél. : +49-(0)221-2775870

info@civismedia.eu | http://www.civismedia.eu

