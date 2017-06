Nubia lance son nouveau téléphone intelligent phare, le Z17, qui est doté d'un système à caméra double et d'un design sans bordure à la pointe de la tendance technologique







BEIJING, 2 juin 2017 /PRNewswire/ -- La société leader de téléphones intelligents, Nubia, a dévoilé son dernier modèle phare, le Z17, lors d'un événement au Beijing National Aquatics Center. nubia, l'un des leaders en matière de photographie sur téléphone cellulaire continue d'être à la tête du développement dans ce domaine.

La fonction marquante du Z17 est le système à caméra arrière double qui comprend une taille de pixel de 1,4 µm et des objectifs avec une ouverture à F/1,8 dotés de résolutions de 12 Mpx et 23 Mpx respectivement. Le Z17, qui est alimenté par le capteur phare CMOS de 1/2,55 pouces, une vitesse de mise au point ultra rapide de 0,03 seconde, une technologie IA et un moteur de recherche d'images NeoVision 7.0, produit de superbes photos dans toutes les conditions d'utilisation. Le mode zoom avant hybride 2X de la caméra offre une solution puissante pour prendre des photos de nuit. Le Z17 prend également en charge la synchronisation à distance avec Wi-Fi, les photos 3D et les macrophotos.

Le Z17, qui est le premier téléphone pour usage extérieur étanche à l'eau de nubia, utilise la toute dernière technologie d'écran sans bordure et génère des impacts visuels incroyables pour les utilisateurs. Il est conçu avec un matériau en métal et en verre sophistiqué qui combine la robustesse du métal et la douceur du verre. Le Z17, qui est doté d'un écran extra large de 5,5 pouces et d'une coque composée de presque 98 % de métal, garantit la durabilité et un champ de vision plus élargi, mais il également est plus facile à tenir grâce à un bord incurvé aRC.

Le Z17, qui est équipé d'un puissant processeur Snapdragon 835 de Qualcomm, jusqu'à 8 Gb de mémoire vive, de 128 Gb de mémoire morte et d'une mémoire flash UFS2.1, peut accéder à des fichiers plus rapidement et passer d'une application à l'autre plus facilement qu'auparavant. Grâce à l'apprentissage automatique et la technologie de mémoire ultra, le Z17 utilise le tout dernier système de nubia UI 5.0 et le système exclusif NeoSmart, qui se base sur la technologie IA, pour apprendre et prédire le comportement des utilisateurs. Par conséquent, les clients apprécieront de plus en plus l'expérience utilisateur à mesure que le Z17 se familiarise à ses propriétaires.

Le Z17, qui dispose d'une haute densité cellulaire de 3200 mAh et du système d'économie d'énergie NeoPower 3.0, offre une durée de vie de la batterie allant jusqu'à 2,4 jours. Sa technologie de charge rapide NeoCharge, qui est basée sur un QC4+ de Qualcomm, peut charger la batterie jusqu'à 50 pour cent de sa pleine capacité en 20 minutes.

« En lançant le nouveau Z17, nubia démontre son engagement continu à établir de nouvelles normes de performance et à inspirer une expression créative », a déclaré Ni Fei, le DG des téléphones intelligents de nubia.

Nubia annonce que le prix du premier modèle de capacité 8 Gb+128 Gb sera mis en vente à partir de 3999 RMB (environ 588 USD). Le Z17 sera disponible pour la clientèle en bleu aurore, noir doré, noir obsidienne, or solaire et rouge flamme.

À propos de nubia

Fondé en octobre 2012, nubia vise à fournir des téléphones intelligents haute de gamme, novateurs aux utilisateurs amateurs d'aventures qui cherchent à vivre de nouvelles expériences et à améliorer la qualité de la vie. Avec son siège social en Chine, nubia mène dorénavant des activités dans le monde entier, y compris l'Amérique, l'Europe et l'Asie du Sud-Est. La marque est connue pour les fonctionnalités innovantes de ses téléphones intelligents et ses fonctions professionnelles de photographie mobile.

