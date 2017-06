Le téléphone intelligent Stylo 3 Plus de LG est maintenant en vente au Canada







Un tout nouvel appareil de milieu de gamme proposant une conception à la fois pratique et puissante.

TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - LG Electronics (LG) prend d'assaut le secteur du marché de masse du téléphone intelligent au Canada avec l'arrivée du tout nouveau Stylo 3 Plus. Le Stylo 3 Plus est doté d'un stylet précis à pointe fine qui vous permet de prendre des notes, de dessiner, de sélectionner des contenus et de les annoter, tout cela sur votre téléphone intelligent.

Cet appareil de troisième génération est la version la plus récente du téléphone intelligent de milieu de gamme Stylo de LG (Stylus à l'extérieur de l'Amérique du Nord). Le Stylo 3 Plus propose une expérience d'écriture améliorée grâce à un stylet à pointe en fibres de 1,8 mm de diamètre, ce qui procure à l'utilisateur la même sensation qu'avec un vrai stylo lorsqu'il utilise son stylet pour écrire sur l'écran de son téléphone. Le Stylo 3 Plus est également doté d'un capteur d'empreintes digitales et propose une expérience utilisateur bonifiée avec Pen Pop 2.0 et les populaires fonctions de protection du stylet et de prise de notes sur écran éteint.

Grâce à Pen Pop 2.0, vos notes ne sont jamais loin et peuvent être réglées pour s'afficher chaque fois que vous dégainez le stylet. La fonction de protection du stylet affiche un avertissement chaque fois que celui-ci est trop éloigné du téléphone, et la fonction de prise de notes sur écran éteint permet d'écrire directement à l'écran même lorsqu'il est éteint.

« L'objectif de l'unité des communications mobiles de LG en 2017 a été de continuer à offrir aux clients une grande variété d'options et de choix pour leur permettre de trouver le téléphone intelligent parfait, explique Shelly Walia, chef de marque des communications mobiles de LG Electronics Canada. Le Stylo 3 Plus plaira à ceux qui désirent un grand écran et qui apprécient la sensation d'avoir un stylo à la main. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec des fournisseurs et des détaillants de partout au Canada pour offrir le Stylo 3 Plus. »

Le Stylo 3 Plus sera proposé chez les fournisseurs suivants au Canada à compter du 2 juin 2017 : Bell, Eastlink, Freedom Mobile, Koodo Mobile, Bell MTS, SaskTel, TELUS, Vidéotron et Virgin Mobile. Également offert dans les magasins WOW! boutique mobile à compter du 2 juin 2017. Informez-vous auprès des autres détaillants de votre localité pour connaître les dates de disponibilité.

Caractéristiques principales du Stylo 3 Plus :



Jeu de puces : octocoeur MSM8940 de 1,4 GHz

puces : octocoeur MSM8940 de 1,4 GHz Écran : pleine HD de 5,7 po doté de la technologie In-Cell Touch (1920 x 1080 / 386 ppi)

Mémoire : RAM LPDDR3 de 2 Go / ROM eMMC de 32 Go / microSD (jusqu'à 2 To)

Appareils photo : avant de 5 Mpx / arrière de 13 Mpx

Pile : 3 200 mAh (amovible)

Système d'exploitation : Android 7.0 Nougat

Dimensions : 155 mm x 79,6 mm x 7,4 mm

Poids : 148 g

Réseau : LTE / UMTS (HSPA+) / GSM

Connectivité : Wi-Fi (802.11 a, b, g, n, ac) / Bluetooth 4.2 LE / USB 2.0

Couleur : titane brillant

Autres : stylet / radio FM / capteur d'empreintes digitales

À propos de la compagnie de communications mobiles LG Electronics

Grâce à ses technologies révolutionnaires et à ses conceptions innovantes, la compagnie de communications mobiles LG Electronics est un chef de file mondial en matière de tendances dans l'industrie des appareils mobiles et portables. En développant continuellement ses principales technologies hautement compétitives dans les domaines des écrans, des piles, des appareils photo et de la technologie LTE, LG crée des téléphones et des appareils portables qui conviennent au mode de vie d'un large éventail de consommateurs, partout dans le monde. LG cherche à offrir une expérience mobile ludique qui va bien au-delà de la portée des téléphones intelligents classiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Canada est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.LG.com.

