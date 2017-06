Les plus grands experts de pointe dans le domaine de la recherche réunis le 3 juin dans le tout premier forum annuel de la Fondation du cancer du sein







MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Réunis le 3 juin en journée à la Maison Symphonique de Montréal, des conférenciers, spécialistes, exposants et participants du public prendront part à la première édition du Forum annuel de la Fondation du cancer du sein. Ce nouvel espace d'échanges abordera plusieurs enjeux liés aux recherches médicales, aux soins et la prévention du cancer du sein.

C'est d'ailleurs sur le thème De la prévention à la guérison que la première édition de ce nouveau rendez-vous annuel rassemblera une douzaine de conférenciers québécois de renommée internationale, appelés à présenter les plus récentes avancées scientifiques dans ce domaine. Au Québec, une personne sur neuf reçoit un diagnostic de cancer du sein par année, une maladie qui affecte également certains hommes.

« On remarque un besoin important d'information accessible et vulgarisée à propos du cancer du sein, autant par les personnes atteintes que chez leurs proches. C'est pourquoi nous avons rassemblé des experts et des passionnés de haut niveau avec un double objectif, soit ouvrir la discussion et livrer un message d'espoir, basé sur la science », souligne la présidente-directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec, Nathalie Tremblay.

« Cette nouvelle initiative de la Fondation favorise un rapprochement entre les experts et les Québécoises et Québécois, pour permettre à tous de mieux comprendre, de partager et d'écrire de plus en plus d'histoires heureuses », mentionne l'animatrice et femme d'affaires Mitsou Gélinas, porte-parole depuis 12 ans de la Fondation du cancer du sein du Québec.

La nanorobotique, l'intelligence artificielle, l'immunothérapie et les traitements de pointes seront au nombre des thèmes et des enjeux abordés durant cette journée où seront présentées les conférences La vie après un cancer du sein, La recherche au service des patients, Les grandes avancées scientifiques et La prévention du cancer au quotidien.

Ce Forum sera suivi en soirée du concert Reconnaissance, un événement annuel soulignant le travail des bénévoles de la Fondation. L'édition 2018 du Forum se déroulera sur deux jours, les 4 et 5 mai 2018, au Palais des congrès de Montréal.

Conférencières et conférenciers :

Dre Geneviève Chaput, médecin traitant au Centre du cancer des Cèdres et Chef du programme de soins suite au cancer au Centre universitaire de santé McGill (CUSM); Dre Marika Audet Lapointe, psychologue, neuropsychologue, clinique PSYmedicis; Myriam Filion, kinésiologue et spécialiste en oncologie; Dre Louise Provencher, chirurgienne-oncologue, CHU de Québec; Dre Dominique Johnson, directrice générale, Groupe McPeak Sirois; Dr Réjean Lapointe, directeur du laboratoire d'immuno-oncologie, CRCHUM; Dre Té Vuong, radio-oncologue, directrice division de radio-oncologie, Hôpital Général Juif; Dr Jeffrey A. Goldstein, conseiller senior pour le service de consultation de santé IBM Watson; Dr Richard Béliveau, docteur en biochimie, chercheur spécialisé en cancérologie et auteur à succès.

À propos de la Fondation du cancer du sein du Québec

La Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ) est le seul organisme de bienfaisance québécois entièrement consacré à la lutte contre le cancer du sein par la recherche et l'innovation, la sensibilisation, l'éducation et le soutien aux personnes atteintes de cette maladie et à leurs proches. La FCSQ est la seule Fondation du cancer à réinvestir tous les fonds recueillis au profit de la recherche et du mieux-être des personnes atteintes au Québec. Renseignements : rubanrose.org.

Détails à propos de l'événement

https://rubanrose.org/fondation/evenements/forum

Horaire

La Maison Symphonique

1600, rue Saint-Urbain

Montréal - Métro Place-des-Arts

9 h 10 : La vie après un cancer du sein

10 h 45 : La recherche au service des patients

13 h 30 : Les grandes avancées scientifiques

14 h 45 : La prévention du cancer au quotidien

15 h 45 : Mot de la fin et annonce des dates

