Purolator lance la semaine nationale du Blitz contre la faim(MD)







Du 5 au 9 juin, les Canadiens sont invités à donner à leur banque alimentaire locale en ligne, en personne et dans les médias sociaux

TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - La semaine annuelle nationale du Blitz contre la faimMD de Purolator aura lieu du 5 au 9 juin 2017 pour aider à sensibiliser les gens au problème de la faim et à recueillir des dons d'aliments et d'argent pour les banques alimentaires du Canada.

« La semaine Blitz contre la faim de Purolator offre l'occasion aux Canadiens d'unir leurs forces pour faire la différence dans leur collectivité, autant en personne qu'en ligne et dans les médias sociaux », explique John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. « Je suis fier de nos employés, de nos partenaires, de nos agents et de nos clients qui rehaussent la barre chaque année et qui prouvent qu'ensemble, nous pouvons aider à tenir la promesse d'un repas aux centaines de milliers de Canadiens qui ont recours aux banques alimentaires chaque mois. »

Purolator rend la tâche facile aux Canadiens qui désirent lutter contre la faim au pays :

Faites un don en ligne à votre banque alimentaire, à l'adresse blitzcontrelafaimdepurolatordonner.com/.



Apportez un don d'aliments ou d'argent dans un centre d'expédition de Purolator.



Faites passer le mot sur Facebook et Twitter - Purolator donnera 1 lb d'aliments aux banques alimentaires du Canada pour chaque :



Nouveau J'aime sur notre page Facebook



J'aime ou partage des messages sur le Blitz contre la faim du 5 au 9 juin



Message sur Twitter avec le mot-clic #Blitzcontrelafaim

Les employés de Purolator contribueront également à combattre la faim durant la semaine Blitz contre la faim en organisant des activités partout au pays pour recueillir des dons d'aliments et des fonds pour les banques alimentaires de leur collectivité.

À propos du programme Blitz contre la faimMD de Purolator

La faim est un problème important qui afflige chaque année des Canadiens partout au pays. Selon le Bilan-faim 2016 de Banques alimentaires Canada, plus de 863 000 Canadiens ont recours aux banques alimentaires chaque mois, dont plus du tiers sont des enfants. Dans le cadre de son engagement à aider à combattre la faim dans les communautés qu'elle dessert, Purolator travaille en étroite collaboration avec ses employés, ses partenaires, ses agents, ses clients et les banques alimentaires partout au pays pour recueillir des aliments et sensibiliser le public au problème de la faim au Canada. Depuis son lancement en 2003, le programme Blitz contre la faim de Purolator a permis d'offrir l'équivalent de plus de 10,5 millions de livres d'aliments à des banques alimentaires partout au Canada. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le site blitzcontrelafaimdepurolator.com.

Participez à la conversation :

Site Web : blitzcontrelafaimdepurolator.com

Facebook : facebook.com/PurolatorInc

Twitter : @PurolatorInc

Instagram : @PurolatorInc

SOURCE Purolator Inc.

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 07:00 et diffusé par :