/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire/

QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead, et le député de Saint-François, M. Guy Hardy, invitent les représentantes et les représentants des médias au lancement des travaux de construction des Habitations Hestia, à Coaticook. L'activité se déroulera le 2 juin en présence du maire de Coaticook, M. Bertrand Lamoureux, et de nombreux partenaires du milieu.

DATE : Le vendredi 2 juin 2017





HEURE : 11 h





ENDROIT : Habitations Hestia



120, rue Des ruisselets



Coaticook



J1A 3K3

En cas de mauvais temps, l'activité se tiendra à l'hôtel-de-ville de Coaticook

(150, rue Child, Coaticook, J1A 2B3)

