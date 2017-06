Airborne Wireless Network réalise avec succès son test de vol de validation de principe







SIMI VALLEY, Californie, le 2 juin 2017 /PRNewswire/ -- Airborne Wireless Network (OTC QB : ABWN) est fière d'annoncer avoir achevé le 31 mai 2017 ses tests de vol de validation de principe à Roswell, dans le Nouveau Mexique.

Les tests de vol de validation de principe ont été réalisés en utilisant deux Boeing 767 ainsi qu'un mât élévateur mobile temporaire, imitant une station au sol.

La Société prévoit de fournir les résultats des tests de vol dès lors que toutes les données auront été collectées auprès des partenaires participants.

À propos d'Airborne Wireless Network

La Société entend créer, en reliant en vol les avions commerciaux, un réseau sans fil aérien à haut débit et grande vitesse. Chaque avion participant au réseau agira comme répétiteur ou routeur aérien qui enverra et recevra des signaux à haut débit d'un avion au suivant, créant ainsi dans le ciel une immense autoroute numérique. La Société souhaite que le réseau devienne un canal Internet à haut débit et grande vitesse pour améliorer la connectivité de la couverture. La Société ne prévoit pas d'offrir aux utilisateurs finaux une couverture privée, mais envisage, à la manière des transporteurs en vrac, de recruter des clients ciblés, tels que des prestataires de services Internet et des opérateurs téléphoniques.

Actuellement, la connectivité est assurée dans le monde par des câbles sous-marins, des fibres terrestres et des satellites. La Société estime que son autoroute numérique aérienne peut constituer une solution permettant de combler un vide dans la connectivité mondiale. Une fois le réseau développé et pleinement mis en oeuvre, son potentiel d'utilisation pourrait être sans limite. Après sa mise au point, le réseau de la Société devrait offrir une connectivité grande vitesse à bas coût aux régions rurales, aux pays insulaires, aux bateaux en mer, aux plateformes pétrolières, en plus de connecter en vol des avions de ligne et privés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.airbornewirelessnetwork.com

Avis relatif aux énoncés prospectifs :

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont fondés sur les opinions et les attentes actuelles de la direction de la société, et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes. Si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient inexactes ou si les risques ou incertitudes se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux formulés dans les énoncés prospectifs.

Les risques et incertitudes comprennent, sans limitations, la disponibilité de capital ; les incertitudes inhérentes au développement de nouveaux produits ou technologies, et à notre performance en tant que société en phase de développement ; notre capacité à obtenir le financement supplémentaire dont nous aurons besoin pour mener à bien nos plans commerciaux et de développement de produits ; notre capacité à développer et commercialiser des produits basés sur notre plateforme technologique ; la concurrence dans le secteur commercial au sein duquel nous opérons ; les conditions générales du secteur ; les facteurs économiques généraux ; l'impact des réglementations du secteur ; les progrès technologiques ; les nouveaux produits et brevets obtenus par les concurrents ; les difficultés ou retards de fabrication ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de la société ; ainsi que l'exposition à des litiges, y compris en matière de brevets et/ou de mesures réglementaires.

Contact :

Robert Haag

IRTH Communications

Téléphone 1-866-976-4784

ABWN@irthcommunications.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 06:23 et diffusé par :