Avis média - 375e anniversaire de Montréal - La Grande Tournée du 375e solidaire de Pierrefond-Roxboro 2 au 4 juin - parc-nature du Cap-Saint-Jacques

MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Au cours des dernières semaines, Pierrefonds-Roxboro a été durement touché par les inondations printanières. À l'occasion du passage de la Grande Tournée au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, du 2 au 4 juin prochain, la Société du 375e anniversaire de Montréal souhaite inviter tous les amoureux de Montréal à poser un geste de solidarité envers cette communauté qui amorce maintenant le long processus du rétablissement. Des bénévoles de la Croix-Rouge seront présents toute la fin de semaine pour informer les visiteurs et recueillir les dons. Venez en grand nombre célébrer la vivacité de Pierrefonds-Roxboro à travers son histoire, ses commerçants et leurs produits ainsi que ses artistes et artisans.

Pour l'occasion, le stationnement dans le parc nature du Cap-Saint-Jacques sera gratuit et des stationnements sont prévus pour les personnes à mobilité réduite. Un service de navette sera offert tout le weekend à partir de l'entrée principale du parc jusqu'au site de la Grande Tournée.

WEEKEND DU 2 AU 4 JUIN À PIERREFONDS-ROXBORO

HORAIRE GÉNÉRAL ICI

PROGRAMMATION SPÉCIFIQUE CI-DESSOUS :

[Prochain weekend, du 9 au 11 juin, rendez-vous à Lachine]

L'HEURE MAGIQUE, DU CIRQUE ÉLOIZE

Samedi 20h45

Ce spectacle éclaté de 35 minutes nous transporte dans un univers urbain et contemporain où huit personnages se recherchent, se rencontrent, puis se perdent de vue. Sept numéros circassiens et une mise en scène rythmée rendent l'Heure magique une pièce vibrante d'acrobaties et d'émotions, pour un public de tous âges. INFO

LA VILLE SUSPENDUE, DU MUSÉE MCCORD

Samedi 9h30 à 20h30 et dimanche de 9h30 à 17h

Photographies, récits et faits historiques s'entrecoupent pour offrir une exposition consacrée à Montréal (40% du contenu de l'exposition) et à l'histoire spécifique de l'arrondissement (60% du contenu de l'exposition) INFO

UN AUTRE MODE DE VIE

Dans les années 30, alors que la crise économique frappe de plein fouet, de grands travaux d'infrastructure publics vont accélérer la modernisation de la Côte-Sainte-Geneviève. La réfection du boulevard Gouin améliore beaucoup la circulation et facilite la vie des marchands qui s'y déplacent tels que les laitiers, les boulangers, les épiciers, les livreurs de glace et bien d'autres encore. Ces livraisons créent des liens parmi une population encore rurale, assez dispersée sur un vaste territoire. Mais progressivement ce mode de vie va se modifier pour s'effacer inexorablement. Avec le progrès, nombre d'activités disparaissent, par exemple la coupe de la glace. Celle-ci existait depuis toujours, seul moyen, avec le cellier, de conserver les denrées périssables au frais. L'usage du réfrigérateur domestique que nous connaissons se démocratisera à partir du milieu du vingtième siècle. Auparavant, il fallait donc régulièrement acheter des blocs de glace et la rivière - gelée en hiver - faisait office de carrière. Plusieurs artistes ont représenté les coupeurs de glace et ces blocs, placés sur les traîneaux tirés par des chevaux. On les conservait sous du bran de scie pour être distribués pendant le reste de l'année. Afin de pouvoir répondre aux besoins de la population, deux grands entrepôts étaient situés dans le secteur de la Côte-Sainte-Geneviève, où venaient s'approvisionner les livreurs de glace. Un temps bien révolu.

RADIO-CANADA EN DIRECT DU PARC! INFO

Vendredi de 15h à 18h : Le 15-18 avec Annie Desrochers

: avec Samedi de 16h30 à 17h : J'aime Montréal, en direct sur le web, avec Meeker Guerrier

LES GRANDS APEROS, DE L'ASSOCIATION DES RESTAURATEURS DE RUE DU QUEBEC (ARRQ)

Vendredi de 15h à 22h30, samedi de 10h à 22h30 et dimanche de 10h à 18h30

De jour comme de soir, le public est invité à venir participer à ce rendez-vous gastronomique, à profiter des talents culinaires et des BBQ urbains présents dans les parcs, en plus de visiter la buvette qui servira de délicieuses boissons montréalaises ou québécoises INFO

Restaurateurs et commerçants participants: La table du pêcheur, Casa Mare, Sushi Belle, Maison Mallet , etc.

LES POSTES DU FUTUR

Samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 9h30 à 17h

Ce sera l'occasion d'envoyer un morceau de son histoire vers le futur en écrivant une carte postale livrée à l'adresse de son choix... dans 25 ans, juste à temps pour le 400e de Montréal! Ce sont les cartes postales des artistes Pascaline Lefebvre et Anick LaBuissionnièrei, et le texte de Catherine Mavrikakis qui seront à l'honneur cette semaine INFO [Visuels des cartes postales disponibles dans le dossier de presse.]



CHATS DE RUELLES

Samedi de 12h30 à 22h30 et dimanche de 10h à 17h

Prestation gratuite de Early Jazz Band, ainsi qu'ateliers d'agriculture urbaine, performances circassiennes et réalité augmentée seront au rendez-vous! INFO

LES FENÊTRES QUI PARLENT

Vendredi de 15h à 22h30, samedi de 9h30 à 22h30 et dimanche de 9h30 à 17h.

Des résidents de l'arrondissement offrent leurs fenêtres à des artistes qui y exposent des oeuvres. La rue transformée redevient un lieu de promenade stimulant échanges et rencontres. Venez découvrir cette forme insolite d'exposition! INFO

RALLYES DÉCOUVERTES

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Un questionnaire pour les enfants et un autre pour les adultes, au sujet de l'arrondissement, seront remis en format papier et seront disponibles sur l'application officielle du 375e INFO [Questionnaires disponibles sur demande]



VÉLO PARADISO, DE WAPIKONI MOBILE

Vendredi à 20h45

Un vélo projecteur s'arrêtera au parc pour diffuser sur grand écran des courts métrages et des vidéoclips issus de collaborations entre musiciens autochtones et de la diversité culturelle INFO



SUCRE SALE édition spéciale du vendredi pour le 375e

Vendredi à 19h, en reprise à 22h30

Patrice Bélanger et son équipe de chroniqueurs culturels, Marie-Ève Janvier et Marie-Josée Gauvin, font découvrir l'arrondissement en compagnie de personnalités publiques québécoises.

LES TABLES DU PARTAGE

Le Choix du Président offre une table à pique-nique multi-générationnelles, durables et au concept unique et moderne, conçues par les étudiants en design de l'Université de Montréal. Grâce au mouvement Amplifier Montréal, la Maison de l'Innovation Sociale en profitera pour y tenir des discussions avec quelque 500 enfants et adolescents de tous les quartiers pour mieux comprendre leurs rêves pour l'avenir de notre ville. INFO



VIVACITÉ

Desjardins propose VivaCité, une activité ludique pour toute la famille qui permettra d'amasser des fonds destinés aux organismes jeunesse Carrefour 6-12 ans de Pierrefonds-Est, Action-Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île et Maison des jeunes A-MA-BAIE INFO

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375EANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

