/R E P R I S E -- Les représentants patronaux rencontrent le premier ministre du Québec pour discuter des principales priorités en matière de développement économique/

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants du Conseil du patronat du Québec (CPQ), de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) et du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) ont rencontré aujourd'hui le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, et certains de ses ministres, afin de discuter des principales priorités et préoccupations en termes de développement économique, de travail et de main-d'oeuvre qui doivent être mises de l'avant pour faire prospérer le Québec.

Tout en assurant le premier ministre de leur collaboration, au cours de cette rencontre annuelle les représentants patronaux ont réitéré l'importance de miser sur des conditions favorables à l'essor de notre économie. Ils ont ainsi insisté sur l'importance d'un climat d'affaires stable et prévisible, qui permette à nos entreprises de croître et de demeurer concurrentielles, qui mise sur une main-d'oeuvre disponible et de qualité et qui stimule l'entrepreneuriat.

Ils ont également souligné les nombreuses politiques et les plans stratégiques adoptés pour nombre de secteurs au cours des derniers mois, concernant les sciences de la vie, l'innovation, la transition énergétique et les changements climatiques, le manufacturier innovant, l'aérospatiale, l'exportation ou encore le numérique.

Parmi les sujets abordés, mentionnons notamment :

La mise en place de modifications visant l'allègement des législations relatives au travail, les régimes de retraite ainsi que les enjeux qui devraient faire partie d'une stratégie nationale sur la main-d'oeuvre, pour répondre aux défis de disponibilité, de coût et de qualification du capital humain et ainsi aspirer à des gains de productivité;

La reconnaissance des enjeux liés à l'innovation, à l'intégration et à la commercialisation des technologies de pointe pour propulser l'industrie québécoise et au besoin de croissance des entreprises manufacturières par la fabrication avancée;

L'atteinte des cibles de réduction de GES et la protection de la compétitivité des entreprises québécoises, la contribution du milieu des affaires dans l'attribution des fonds dédiés au développement économique régional ainsi que les retards dans la réalisation de projets d'infrastructures conclus avec le gouvernement fédéral;

L'amélioration de l'environnement d'affaires du Québec en matière d'allègement réglementaire, de fiscalité des entreprises et de cotisations sur la masse salariale, tout en considérant la capacité de payer des entreprises, ainsi que la réglementation entourant les agences de placement;

L'importance que la révision annoncée des normes du travail, qui sont parmi les plus généreuses en Amérique du Nord, se fasse dans un esprit de collaboration et de reconnaissance des contraintes avec lesquelles les entreprises québécoises composent déjà;

L'importance de consolider la relève d'affaires comme un point crucial du développement économique du Québec, notamment grâce à l'octroi de crédits d'impôt pour les investisseurs auprès des start-ups (jeunes pousses), par une meilleure intégration et accompagnement des immigrants investisseurs, sans oublier l'importance de valoriser et d'attirer au Québec des talents et une main-d'oeuvre de haute qualité.

Étaient présents à la rencontre : M. Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du patronat du Québec (CPQ), M. Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Mme Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), M. Éric Tétrault, président de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) et M. Monsef Derraji, président-directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ).

