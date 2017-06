/R E P R I S E -- Avis aux médias: événement en matière d'infrastructure à Cantley/







CANTLEY, QC, le 1er juin 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du député de Pontiac, M. William Amos, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et de la ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx.

Date : le vendredi 2 juin 2017



Heure : 15 h



Lieu : Maison des Bâtisseurs

8, chemin River

Cantley (Québec)

J8V 2Z9

Suivez-nous sur Twitter à @INFC_fra

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 06:00 et diffusé par :