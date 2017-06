La Juventus, grande favorite des fans de football pour la finale de l'UEFA Champions League selon l'analyse d'Expert System







PARIS, June 2, 2017 /PRNewswire/ --

La technologie cognitive Cogito a analysé un échantillon de 30,000 tweets traitant de l'UEFA Champions League, tous mis en ligne au cours de la dernière semaine de mai.

Les équipes de la Juventus et du Real Madrid s'affronteront en finale de l'UEFA World Champions League le 3 juin prochain. Depuis quelques semaines déjà, les publications de fans de football affluent sur Twitter, le réseau social leur permettant à la fois d'encourager leur équipe favorite et de partager leurs avis sur la finale et son organisation. Quelle est l'équipe la plus adulée par ses fans? De quels joueurs parle-t-on le plus ? Dans quel état d'esprit sont les supporters ? Alors que l'Italie et l'Espagne sont fidèles à leurs équipes, quelle équipe les supporters français et allemands ont-ils choisi de soutenir ?

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151028/281530LOGO )



Pour répondre à ces questions, Expert System a utilisé sa technologie cognitive Cogito afin d'analyser les opinions exprimées par les utilisateurs de Twitter du 19 au 31 mai 2017. Selon l'analyse d'un échantillon constitué approximativement de 30,000 tweets (associés aux hashtags les plus utilisés autour de la Champions League, comme #ChampionsLeague, #Cardiff2017, #juventus, #realmadrid, etc., rédigés en anglais, italien, espagnol, allemand et français), la Juventus a été plus souvent citée dans les commentaires des fans que son rival, le Real Madrid.

Comme on pouvait le prévoir, le Real Madrid est au premier plan dans les tweets en langue espagnole et obtient de bons résultats du côté des twittos français et allemand.

Qu'ont à dire les utilisateurs de Twitter sur la stratégie des équipes et quelle formation idéale suggèrent-ils pour cette finale ?

Si l'on considère les 11 joueurs les plus mentionnés au sein de chacun des clubs, la formation idéale selon les utilisateurs de Twitter serait pour la Juventus un jeu fort en milieu de terrain avec un 3-4-3 et l'absence manifeste de Higuain à qui ils préfèrent le jeune joueur Kean. A l'inverse, les supporters de Madrid semblent préférer une formation offensive à quatre joueurs pour le Real Madrid, mettant en avant le joueur Bale.

Retrouvez les principaux résultats de l'analyse réalisée par Expert System sur la finale de l'UEFA Champions League en image et dans le rapport "UEFA Champions League: Juventus VS Real Madrid. What is the most popular team on Twitter?".

Enfin, nous nous demandons quelle serait la réaction des supporters des "Blancs et Noirs" sur Twitter si Allegri décidait réellement de déployer la "formation rêvée" proposée par les supporters sur Twitter (en prenant en considération le fait qu'ils préfèrent Kean à Higuain). Mais c'est une autre histoire qui fera peut-être l'objet d'une autre analyse...

A propos d'Expert System

Expert System est un leader du marché des solutions d'informatique cognitive et de Text Analytics qui s'appuie sur Cogito, sa technologie sémantique multilingue d'analyse des informations non structurées. Conçu à partir d'algorithmes propriétaires d'intelligence artificielle, Cogito extrait la connaissance exploitable issue d'informations internes et externes et automatise les processus intensifs de traitement de l'information. Fortes d'actifs informationnels valorisés, de processus accélérés et d'une expérience utilisateur enrichie, les organisations bénéficient rapidement de retours sur investissement concrets. De nombreuses organisations issues de secteurs d'activités variés (banque-assurance, sciences de la vie, énergie, édition, défense) font confiance à Expert System dans le monde entier : AFP, APEC, Crédit Agricole, EDF, Europol, ING Direct, Inserm, Intesa Sanpaolo, Les Echos, Ministère de l'Intérieur, Sanofi, Shell, Swiss Re, Total, US Department of Justice, Volkswagen, Wolters Kluwer, Zurich Insurance Group, etc.

www.expertsystem.com, suivez-nous sur Twitter @Expert_SystemFR

Communiqué envoyé le 2 juin 2017 à 04:45 et diffusé par :