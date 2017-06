L'ESMO se félicite de l'adoption de la Résolution sur le cancer 2017 par l'OMS







L'ESMO, la plus importante organisation professionnelle européenne pour l'oncologie médicale, se félicite de l'adoption de la Résolution sur la prévention et la lutte contre le cancer dans le contexte d'une approche intégrée lors de la 70e Assemblée mondiale de la Santé (AMS), qui s'est tenue du 22 au 31 mai à Genève, en Suisse.

Fortunato Ciardiello, président de l'ESMO, a déclaré : « L'ESMO se félicite de la résolution de l'OMS dont l'objectif est d'assurer un accès à des soins sûrs, efficaces et abordables pour les patients atteints de cancer. La durabilité des soins contre le cancer est l'un des trois piliers de la Vision 2020 de l'ESMO. En tant qu'oncologues médicaux traitant des patients atteints de cancer, nous prônons vivement un accès égal à un traitement de qualité. Notre soutien apporté aux parties prenantes impliquées dans cette Résolution majeure de l'OMS est un signe clair de l'engagement de l'ESMO envers un monde où les patients souffrant de cancer sont pris en charge par des professionnels hautement spécialisés. »

« La dernière Résolution de l'OMS sur le cancer remonte à 2005 [http://www.who.int/ipcs/publications/wha/cancer_resolution.pdf?ua=1]. L'ESMO travaille avec l'OMS depuis de nombreuses années en vue d'améliorer les soins contre le cancer », a ajouté M. Ciardiello. « Avec l'augmentation du nombre de nouveaux cas de cancer et plus de 14 millions de nouveaux cas diagnostiqués dans le monde entier chaque année [http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/], il est crucial que les efforts soient concertés et globaux, non seulement pour prévenir le cancer, mais également pour s'assurer que les personnes touchées par cette maladie reçoivent les meilleurs traitements et soins possibles, quel que soit leur lieu de vie et quelles que soient leurs conditions économiques. »

La Résolution sur le cancer 2017 de l'OMS appelle à des plans nationaux de lutte contre le cancer, des registres des cancers de haute qualité, une recherche accrue sur le cancer, l'utilisation de lignes directrices sur les pratiques cliniques, l'accès aux médicaments en temps opportun, des dispositifs médicaux et des soins palliatifs, ainsi qu'un personnel qualifié en oncologie. « L'ESMO est active dans tous ces domaines et s'est engagée à fournir des informations et des ressources de qualité, ainsi que le meilleur enseignement aux professionnels du cancer », a conclu Fortunato Ciardiello.

