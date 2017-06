Phoenix Integration sort la version 12 de ModelCenter®







BLACKSBURG, Virginie, 2 juin 2017 /PRNewswire/ -- Phoenix Integration, développeur de ModelCenter®, le cadre pour automatiser les processus et concevoir l'exploration de l'espace, annonce la sortie de ModelCenter 12.0.

Parmi ses principales caractéristiques :

Une robustesse considérablement améliorée et une capacité accrue à traiter de plus gros modèles et de plus longues études commerciales.

Une toute nouvelle infrastructure de visualisation et de traçage, avec la plupart des types de tracé entièrement réécrits pour devenir plus intuitifs, configurables et d'allure plus professionnelle.

Le Dr Scott Ragon, le directeur du développement technique des activités commerciales chez Phoenix Integration, a déclaré : « Cette version améliore de façon notable les performances, la robustesse et la maniabilité deModelCenter. La fonction 64 bits garantira à nos clients de vraies améliorations en termes de productivité et de robustesse, grâce à des flux de travail longue durée. La nouvelle infrastructure de visualisation signifie des possibilités de conception enrichies. Cette version est une étape supplémentaire en vue de veiller à ce que ModelCenter offre aux clients de vraies améliorations en matière de productivité. »

Retrouvez le Dr J. Simmons pour un webinaire en direct, le 8 juin 2017, à 10h00 HAE, où il présentera ModelCenter 12. Ce webinaire utilisera d'importants flux de travail de tous les jours pour mettre en lumière les améliorations en termes de facilité d'utilisation et d'apparence, de la toute nouvelle infrastructure de traçage de ModelCenter, ainsi que la robustesse et les performances améliorées de sa nouvelle architecture 64 bits. Inscrivez-vous ici.

À propos de Phoenix Integration

L'infrastructure ModelCenter® de Phoenix Integration est un environnement dédié à l'ingénierie basée sur les modèles. ModelCenter® est une infrastructure logicielle non rattachée à un prestataire, dédiée à la création et à l'automatisation des flux de travail multi-outils, qui optimise les conceptions de produits, et qui partage les données et les connaissances d'ingénierie. Cette infrastructure est utilisée par des organisations leaders à travers le monde pour réduire les coûts de développement, améliorer l'efficience d'ingénierie, stimuler l'innovation, et concevoir des produits plus compétitifs. Des applications à succès sont constatées dans des secteurs multiples, parmi lesquels l'aérospatial, l'automobile, la défense, les produits électroniques, l'énergie, l'industrie lourde, et la construction navale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.phoenix-int.com.

Contact : Julie Cunningham

Phoenix Integration, Inc

Tél. +1-586-484-8196

Courriel : jcunningham@phoenix-int.com

