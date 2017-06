Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de mai 2017







RICHMOND HILL, ON, le 1er juin 2017 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a déclaré aujourd'hui ses ventes du mois de mai, totalisant 7 250 unités, ce qui représente une hausse de 7,9 pour cent par rapport à mai 2016. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 29 510 unités, ce qui représente une hausse de 7,1 pour cent par rapport à la même période en 2016.

Points saillants des ventes de mai 2017

Alors que les derniers CX-5 2016 quittent la cour des concessionnaires, le tout nouveau CX-5 fait son arrivée, combinant un style raffiné, un savoir-faire de haut niveau et la technologie primée SKYACTIV de Mazda. Les ventes de CX-5, représentant un total de 2 353 unités, ont établi un nouveau record pour les ventes de mai, dépassant de 7,5 % le record précédent de 2016.

La forte progression des ventes du CX-9 s'est poursuivie pour le mois de mai, avec une hausse de 26,3 pour cent par rapport à mai 2016. Depuis le lancement du nouveau CX-9 de deuxième génération au printemps 2016, les ventes connaissent un quatorzième mois de croissance consécutif par rapport à l'année précédente.

Le CX-3 suit la tendance des ventes soutenues de multisegments durant le mois de mai en connaissant le meilleur mois de son histoire, avec une hausse de 28,4 pour cent par rapport à mai 2016.

La Mazda6 a joui d'une hausse appréciable de 35,1 pour cent de ses ventes par rapport à mai 2016.

Les ventes de la Mazda5 ont augmenté de 14,5 pour cent par rapport au même mois de l'an dernier.

Les ventes totales de la gamme de VUS multisegments CX de Mazda, qui comprend les CX-3, CX-5 et CX-9, ont augmenté de 14,6 pour cent en glissement annuel, pour un total de 3 831 véhicules vendus en mai. Lorsqu'ils prennent la décision d'acheter un VUS multisegments, la majorité des clients de Mazda continuent de choisir en option la traction intégrale; 77,4 pour cent des véhicules de la gamme CX vendus en mai sont équipés de la traction intégrale prédictive i-ACTIV.



Mai Mai Glissement

annuel Cumul

annuel Cumul

annuel Glissement

annuel

2017 2016 Variation 2017 2016 Variation Mazda2 0 0 - 0 27 -100,0 % Mazda3 2 813 2 861 -1,7 % 11 198 11 324 -1,1 % Mazda5 190 166 14,5 % 1 272 677 87,9 % Mazda6 262 194 35,1 % 1 020 863 18,2 % MX-5 154 156 -1,3 % 609 525 16,0 % Voitures de tourisme 3 419 3 377 1,2 % 14 099 13 416 5,1 % CX-3 1 089 848 28,4 % 3 867 3 919 -1,3 % CX-5 2 353 2 188 7,5 % 9 958 9 458 5,3 % CX-9 389 308 26,3 % 1 586 770 106,0 % Camion léger 3 831 3 344 14,6 % 15 411 14 147 8,9 % MAZDA - TOTAL 7 250 6 721 7,9 % 29 510 27 563 7,1 %

Mazda Canada Inc.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 165 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 22:35 et diffusé par :