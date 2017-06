Lauréats des Prix d'excellence en publication numérique 2017







TORONTO, le 1 juin 2017 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens a le plaisir d'annoncer les lauréats des Prix d'excellence en publication numérique 2017, dont l'objectif est de reconnaître l'excellence du contenu produit par les médias numériques canadiens.

Les prix or et argent ont été remis dans 21 catégories de prix à l'occasion du gala annuel des Prix d'excellence en publication numérique, qui s'est tenu le 1er juin au Spoke Club de Toronto. L'événement était animé par l'auteur et illustrateur Evan Munday.

« Félicitations à tous les lauréats des Prix d'excellence en publication numérique 2017. Le travail exceptionnel des créateurs à qui nous avons rendu hommage ce soir témoigne de la diversité, de la créativité et du souci d'innovation qui caractérisent le milieu de la publication numérique au pays. Nous avons la chance d'avoir une industrie dynamique au Canada et nous sommes fiers de l'appuyer par le biais des Prix d'excellence en publication numérique ».

- Nino Di Cara, président de la NMAF.

Dans les catégories individuelles, les gagnants de la médaille d'or se sont vus remettre une bourse de 500 $. Visitez live.digitalpublishingawards.ca pour consulter la liste des lauréats et finalistes.

PRIX D'EXCELLENCE : TALENT ÉMERGENT

Le Prix d'excellence : talent émergent, une nouveauté cette année, a été octroyé à Naël Shiab de L'actualité. Ce prix vise à honorer un jeune professionnel du milieu démontrant un talent remarquable et un grand potentiel dans un ou plusieurs secteurs de la publication numérique canadienne.

Les membres du jury n'ont pas tari d'éloges à l'égard du jeune journaliste :

« Naël Shiab est une étoile brillante dans le monde du journalisme. Il allie la curiosité et le scepticisme d'un journaliste à la créativité et la pensée trois dimensionnelle d'un codeur pour créer des reportages de données remarquables, qui éclairent, informent, et divertissent. Naël représente l'avenir de la profession. Plus il y a de journalistes comme Naël Shiab, mieux informée est la population ».

EXCELLENCE GÉNÉRALE EN PUBLICATION NUMÉRIQUE

Cette année, le prix le plus prestigieux de la soirée a été remis à deux publications en fonction de leur segment : petites ou grandes publications.

Dans le segment des petites publications, c'est le magazine Canadian Art qui a remporté les grands honneurs.

L'originalité et la créativité des sujets sont étonnantes, a affirmé le jury des Prix d'excellence en publication numérique. « Faire un magazine qui est à la fois dense et accessible est l'objectif de tous les rédacteurs en chef, et contrairement à bien d'autres publications, Canadian Art y parvient ».

Hakai Magazine, LiisBeth, National Observer, Toronto Life et YMC: Motherhood Unfiltered, finalistes dans la catégorie Excellence générale : petites publications, ont obtenu une mention honorable.

CBC News a remporté la palme du côté des grandes publications. En plus du prix d'Excellence générale en publication numérique, l'équipe de CBC News a récolté trois médailles d'or dans autant de catégories : Meilleure couverture de l'actualité locale et provinciale, Meilleure vidéo en ligne - format court et Journalisme de service : santé, famille et carrière.

Les membres du jury ont noté que « CBC News représente les normes les plus élevées en publication numérique au Canada. La qualité exceptionnelle des textes est rehaussée par des photographies, vidéos et outils interactifs, et le diffuseur traite d'une vaste gamme de sujets d'intérêt pour les Canadiens. L'équipe de CBC News poursuit une grande tradition en publiant un site qui est non seulement un exemple pour leurs pairs au pays, mais qui n'a rien à envier aux sites d'information publiés ailleurs dans le monde ».

PRIX D'EXCELLENCE POUR LE LEADERSHIP

Kenny Yum, directeur de rédaction du site HuffPost Canada, a reçu le Prix d'excellence pour le leadership. Autre nouveauté cette année, cette distinction rend hommage à un chef de file de l'industrie dont la contribution au milieu canadien de la publication numérique mérite d'être reconnue et célébrée.

FAITS SAILLANTS

Parmi les seize publications qui se sont distinguées aux Prix d'excellence en publication numérique 2017, dix ont récolté leur tout premier prix : Canadian Art, Canadian Press, Discourse Media, Hazlitt, HuffPost Canada, L'actualité, Policy Options/Options politiques, Ryerson Review of Journalism, VICE et Wedding Bells.

CBC News, BuzzFeed Canada, Hakai Magazine, Today's Parent, The Globe and Mail et Toronto Life ont tous récolté des prix pour une deuxième année.

LiisBeth, National Observer, YMC: Motherhood Unfiltered, FILLER Magazine, The Tyee, Daily Xtra, The Walrus, NUVO Magazine, GUTS Magazine, Maclean's, NOW Magazine, Global News, Chatelaine, Sportsnet, urbania.ca, FASHION Magazine, et UBC School of Journalism ont obtenu des mentions honorables.

En plus d'obtenir le Prix d'excellence : talent émergent, Naël Shiab a récolté l'argent dans la catégorie Innovation de l'année grâce à « Allez-vous être remplacé par un robot ? Demandez-le à... notre robot ! » publié par L'actualité.

Le magazine montréalais Policy Options/Options politiques, qui avait récolté deux nominations dans la catégorie de la Meilleure chronique publiée exclusivement en ligne, est reparti avec la médaille d'or et une mention honorable. Tim Caulfield a remporté les grands honneurs grâce à sa chronique « The Cure », alors que Jennifer Ditchburn a obtenu une mention d'honneur pour ses billets de la série « Jennifer Ditchburn Columns ».

La publication québécoise urbania.ca a obtenu une mention honorable dans la catégorie Meilleure vidéo en ligne - long format (Autour du jukebox avec Safia Nolin et Philippe Brach urbania.ca / Gabriel Lajournade et Philippe Lamarre).

De même, l'équipe d'enRoute, le magazine d'Air Canada, a reçu une mention d'honneur dans la catégorie Meilleur dossier thématique pour son populaire palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens.

Le reportage « Crichton Farm » du Globe and Mail a été récompensé de la médaille d'or à la fois dans les catégories Meilleur article court et Meilleur récit sur les réseaux sociaux.

Pour une deuxième année consécutive, Toronto Life a remporté le prix or dans la catégorie Meilleure conception numérique.

C'est le quotidien The Globe and Mail qui a connu la récolte la plus faste avec 12 médailles, dont 8 d'or et 4 d'argent. L'équipe du Globe a aussi obtenu une mention d'honneur dans la prestigieuse catégorie Excellence générale en publication numérique : grandes publications.

Visitez live.digitalpublishingawards.ca pour connaître tous les lauréats et finalistes.

Suivez les Prix d'excellence en publication numérique sur Twitter @prixnumerique et #DPA17.

LAURÉATS DES PRIX D'EXCELLENCE EN PUBLICATION NUMÉRIQUE

Excellence générale en publication numérique : petites publications

Canadian Art

Excellence générale en publication numérique : grandes publications

CBC News

Prix d'excellence : talent émergent

Naël Shiab,L'actualité

Prix d'excellence pour le leadership

Kenny Yum, HuffPost Canada

Meilleur dossier thématique

OR : The Trafficked, The Globe and Mail

ARGENT : Power Struggle, Discourse Media

Meilleur blogue ou meilleure chronique publiée exclusivement en ligne

OR : Tim Caulfield: The Cure, Policy Options

ARGENT : Presidential Poll Tracker, CBC News

Meilleure couverture de l'actualité nationale et internationale

OR : Fentanyl Crisis, The Globe and Mail

ARGENT : What's in your weed?, The Globe and Mail

Meilleure couverture de l'actualité locale et provinciale

OR : The Frontline of Fentanyl, CBC.ca/bc

ARGENT : When A Tree Falls, The Globe and Mail

Meilleur article court

OR : Crichton Farm, The Globe and Mail

ARGENT : Online Scam Artists Are Using Hoaxes About Terrorist Attacks To Make Money, BuzzFeed Canada

Meilleur article long

OR :Graffiti Kids, The Globe and Mail

ARGENT : Crocodiles Rising, Hakai Magazine

Meilleur essai personnel

OR : The Widowhood Effect, The Globe and Mail

ARGENT : A Grief Like This, Hazlitt

Meilleur article - arts et culture

OR : North Exposure, The Globe and Mail

ARGENT : What We Lose When POC Entertainers Crack Into The Mainstream, BuzzFeed Canada

Journalisme de service : mode de vie

OR : 2016 Wedding Trends Guide, Weddingbells

ARGENT : The Globe 100: Best Books of the Year, The Globe and Mail

Journalisme de service : famille, santé et carrière

OR : Saving Sid, CBC News

ARGENT : It's Never Been Less Safe To Try Out Drugs, VICE

Meilleure vidéo en ligne - format court

OR : How the powerful opioid fentanyl kills: A CBC News explainer, CBC News

ARGENT : 15 Fun Facts About Sperm, Today's Parent

Meilleure vidéo en ligne - format long

OR : Toddler with paralysis zips around in homemade wheelchair, The Canadian Press

ARGENT : The Right to Roam, Hakai Magazine

Meilleure vidéo en ligne - mini-documentaire

OR : Salute, HuffPost Canada

ARGENT : Growing Pains, The Globe and Mail

Meilleure série d'émissions en baladodiffusion

OR : Colour Code, The Globe and Mail

ARGENT : Missing & Murdered: Who Killed Alberta Williams, CBC News

Meilleure conception numérique

OR : torontolife.com, Toronto Life

ARGENT : U.S. election: Live results, CBC News

Meilleur récit sur les réseaux sociaux

OR : Crichton Farm, The Globe and Mail



Innovation de l'année

OR : Why Diversity, Ryerson Review of Journalism

ARGENT : Allez-vous être remplacé par un robot? Demandez-le à... notre robot!, L'actualité

REMERCIEMENTS

La Fondation des prix pour les médias canadiens tient à remercier sincèrement les 67 professionnels de grand talent qui ont généreusement offert leur temps et leur expertise pour l'évaluation des candidatures de cette édition des Prix d'excellence en publication numérique.

La Fondation remercie le gouvernement du Canada et le Conseil des arts de l'Ontario d'appuyer généreusement les Prix d'excellence en publication numérique. La Fondation est également reconnaissante envers ses partenaires : Candescent, Very Good Studios, Vividata, Impresa Communications Ltd., le groupe CNW et Goetz Storytelling.

À PROPOS DES PRIX D'EXCELLENCE EN PUBLICATION NUMÉRIQUE

Dans le but de mieux représenter tous les aspects de la publication numérique, le programme est passé de 14 à 21 catégories en 2017. Parmi les 75 publications numériques canadiennes ayant soumis des candidatures dans les 21 catégories de prix récompensant l'excellence en matière de contenu, de design et d'innovation, les juges avaient sélectionné 85 candidatures finalistes soumises par 34 publications.

Produits par la Fondation des prix pour les médias canadiens, le programme des Prix d'excellence en publication numérique a pour objectif de récompenser et de promouvoir les réalisations exceptionnelles des professionnels de l'industrie de la production de contenu numérique au Canada : les journalistes, rédacteurs en chef, designers, concepteurs, réalisateurs et producteurs de vidéos et d'émissions en baladodiffusion, photographes, illustrateurs. Le programme de prix est une plateforme pour reconnaître, célébrer et promouvoir auprès d'un public national le travail des professionnels novateurs oeuvrant au sein de cette industrie.

Le concours est ouvert tant aux éditeurs qui diffusent aussi sur d'autres plateformes (magazines, journaux, télévision, radio, notamment) qu'aux producteurs dont les publications desservent leur auditoire exclusivement sur plateformes numériques.

AU SUJET DE LA FONDATION DES PRIX POUR LES MÉDIAS CANADIENS

La Fondation des prix pour les médias canadiens est un organisme de charité national bilingue qui se consacre à la reconnaissance et à la promotion de l'excellence des publications imprimées et numériques canadiennes, par l'intermédiaire de programmes de prix et d'initiatives promotionnelles.

La Fondation produit annuellement deux programmes distincts, les Prix du magazine canadien et les Prix d'excellence en publication numérique. Tout au long de l'année, la Fondation met aussi en oeuvre diverses initiatives de marketing et organise des événements de perfectionnement professionnel.

SOURCE Fondation nationale des prix du magazine canadien

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 22:00 et diffusé par :