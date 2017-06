XPND Capital investira 4,5 millions de dollars pour soutenir la croissance de Taxelco







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - XPND Capital est heureux d'annoncer un investissement de l'ordre de 4,5 millions de dollars à la suite de l'appel aux capitaux lancé par Taxelco. Les capitaux, provenant uniquement d'investisseurs privés, permettront à Téo Taxi d'accélérer son développement technologique pour répondre à une demande toujours croissante de la clientèle.

« Notre mission et notre expertise sont d'encourager le développement d'entreprises innovantes, axées sur les technologies, notamment dans l'industrie du transport durable », souligne Dominic Bécotte, Associé chez XPND Capital. « Nous croyons que la transformation de l'industrie du taxi passe irrévocablement par les avancées technologiques. Nous souhaitons, par le biais de cet investissement, accompagner Téo Taxi dans l'amplification de son service qui fait la fierté des Montréalais ».

Téo Taxi, une jeune entreprise en croissance continue

Depuis son lancement en 2015, Téo Taxi consacre une grande partie de ses ressources dans l'amélioration de ses services et de son écosystème technologique. Les investissements auront pour objectifs d'accélérer le développement des services offerts aux utilisateurs. « Aujourd'hui, le plus grand défi de Téo Taxi est de répondre à la demande de nos clients qui est supérieure à notre offre de véhicules. Nous sommes véritablement victimes de notre succès », indique Patrick Gagné, chef des produits chez Téo Taxi. « Les sommes engagées nous permettront d'optimiser nos systèmes pour soutenir la croissance de l'entreprise au cours des prochaines années. Nous sommes heureux de l'engagement démontré par XPND Capital qui témoigne de leur confiance à l'égard de notre modèle d'affaires ».

Notons que l'entreprise est toujours, dans le cadre de son projet pilote, limitée à une flotte de 120 véhicules. Téo Taxi espère obtenir prochainement l'appui du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec dans le but d'accroître le nombre de chauffeurs employés par l'entreprise. L'objectif de Téo Taxi est d'atteindre le cap de 300 véhicules d'ici la fin de l'année 2017.

À propos de Taxelco

Taxelco est une compagnie mise sur pied en 2015 par XPND Capital. Elle est propriétaire de Taxi Diamond, le premier intermédiaire en importance à Montréal, de Taxi Hochelaga ainsi que le nouveau venu, Téo Taxi, le joueur le plus innovant dans l'industrie du taxi. En électrifiant l'industrie du taxi et en utilisant de façon optimale les technologies de l'information, Taxelco souhaite positionner Montréal comme ville verte, avant-gardiste, dont les modes de transports urbains seront des vecteurs de développement économique, et refléteront son caractère unique et innovateur.

SOURCE Taxelco

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 21:54 et diffusé par :