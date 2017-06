49e Congrès de la FCSQ - Josée Bouchard honorée pour sa contribution exceptionnelle à l'école publique







LAVAL, QC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion du gala des Prix d'excellence qui donnait le coup d'envoi de son 49e congrès, la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) a honoré sa présidente, Mme Josée Bouchard, pour sa contribution exceptionnelle au système public d'éducation depuis plus de 20 ans. La Fédération lui a remis sa plus haute distinction : le Certificat de conseillère scolaire émérite. Une vidéo a aussi été présentée aux quelque 400 congressistes dans laquelle plusieurs partenaires du réseau scolaire, ainsi que le premier titulaire du ministère de l'Éducation, M. Paul Gérin-Lajoie, lui ont rendu hommage. Tous ont souligné l'excellent travail, la détermination et la persévérance de Mme Bouchard. Ils ont également salué sa foi inébranlable envers le réseau public d'éducation, la réussite des élèves et la démocratie scolaire.

Josée Bouchard détient une maîtrise en arts et traditions populaires de l'Université Laval. Son engagement en politique scolaire débute en 1990, alors qu'elle devient présidente d'un comité d'école à Alma. Elle a poursuivi son engagement au niveau régional en devenant commissaire, puis présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. C'est en 2003 que Josée Bouchard fait le saut en politique scolaire provinciale pour devenir vice-présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Elle y a été élue à la présidence en 2009. Mme Bouchard est membre de plusieurs conseils d'administration dont ceux de la Commission des partenaires du marché du travail et du Défi OSEntreprendre. Elle est également gouverneure à l'Association d'éducation de langue française depuis 2006. Après huit années à la tête de la FCSQ, elle a annoncé, en décembre dernier, qu'elle ne solliciterait pas de nouveau mandat.

Le Certificat de conseiller scolaire émérite reconnaît les qualités et le grand dévouement d'hommes ou de femmes qui ont consacré plusieurs années au monde scolaire et travaillé avec compétence pour les commissions scolaires. Il souligne aussi leur contribution exceptionnelle à l'avancement de l'éducation, de même que les efforts consacrés à la promotion et au progrès des commissions scolaires et du système public d'éducation.

Médaille d'or de l'Ordre du mérite de la FCSQ

La FCSQ a également décerné la Médaille d'or de l'Ordre du mérite aux Producteurs de lait du Québec pour souligner l'importance et les retombées de leur collaboration avec le milieu scolaire. L'entente pour le Lait-école entre la FCSQ et Les Producteurs de lait du Québec aura permis la distribution gratuite de près de 5 millions de berlingots aux élèves en milieu défavorisé en 2016-2017.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

